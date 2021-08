FC Barcelone : Ronald Koeman prépare déjà l'après Messi

La suite après cette publicité

En proie à des difficultés économiques sans précédent et ne pouvant pas lui faire signer un nouveau contrat, le FC Barcelone annonçait jeudi dernier le départ de sa star Lionel Messi. Une annonce retentissante en Espagne rapidement exportée au cœur de la capitale française quand les dirigeants parisiens officialisaient, quelques jours plus tard, le transfert historique de la Pulga au Paris Saint-Germain. Après 21 ans passés au sein du club culé, Lionel Messi se lance donc un nouveau défi avec le PSG mais si la Pulga laisse derrière lui un immense héritage, son absence entraîne aussi un terrible vide en Catalogne.

Ronald Koeman promet un Barça compétitif

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Une maxime contre laquelle Ronald Koeman veut d'ailleurs se battre afin qu'elle ne devienne pas réalité en Catalogne. Après les larmes provoquées par des adieux déchirants, place donc au renouveau pour les Blaugranas. Présent en conférence de presse en marge de la première journée de Liga opposant le Barça à la Real Sociedad, l'entraineur du FC Barcelone, qui a pu côtoyer le natif de Rosario pendant l’espace d’une saison au Barça, a ainsi appelé ce samedi à une mobilisation générale afin de passer à autre chose et d'accepter d'entrer dans une nouvelle ère.

«Je pense qu'on a beaucoup parlé de Leo Messi et c'est normal parce que nous parlons du meilleur joueur du monde et il a montré ici, dans ce club, l'efficacité qu'il a eue et sa qualité pour gagner de nombreux titres et c'est normal. D'un autre côté, comme je l'ai dit, nous ne l'aurons plus et il y a d'autres joueurs avec un effectif très fort lorsque nous récupérerons tous les joueurs blessés. Nous avons une équipe très forte pour gagner des choses importantes. À partir de demain, il n'y a plus d'excuses, il y a des matchs où il y a des points en jeu et l'équipe est prête. Nous avons eu une très bonne pré-saison de cinq semaines pendant laquelle Leo n'était pas là, et il s'agit de jouer, de démontrer et d'avoir une bonne attitude. Je suis convaincu que les gens vont apprécier cette équipe.»

«Nous ne devons pas vivre dans le passé»

Alors qu'un premier élément de réponse sera donné ce dimanche sur le terrain à l'occasion de la réception de la Real Sociedad (20h), Ronald Koeman a également souhaité évoquer l'aspect émotionnel d'un tel départ. Un facteur essentiel qui, selon lui, doit être conscientisé à toutes les échelles du club afin de préparer au mieux le renouveau du FC Barcelone, sans "son" sextuple Ballon d'Or : «c'est douloureux pour tous les Culés. Je comprends ce que Messi a fait pour ce club et le type de joueur qu'il est. Il nous manque pour avoir été un joueur si important dans l'histoire du Barça. Nous ne devons pas vivre dans le passé. Ce sont des choses qui arrivent. Les gens changent d'équipe et les jeunes joueurs que nous avons ont un avenir et je suis enthousiaste. J'espère que nous aurons l'aide et l'enthousiasme des Culés. Messi est le passé et nous ne devons pas vivre dans le passé, nous devons travailler dur pour atteindre ce que nous voulons atteindre.» L'après Messi a bel et bien débuté en Catalogne.