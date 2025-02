Le message de soutien de l’Atlético aux arbitres avant le choc face au Real Madrid

Ce samedi soir, le Real Madrid affronte l’Atlético de Madrid dans un choc entre les deux premiers de Liga. Un affrontement au sommet qui se fait également dans un contexte particulier. La semaine dernière, les Merengues s’étaient emportés face à l’arbitrage qu’ils avaient subi face à l’Espanyol (0-1) avec une grossière faute qui n’avait pas été sifflée sur Kylian Mbappé. Une décision qui avait provoqué l’ire des pensionnaires du Santiago-Bernabeu qui avaient affiché leur mécontentement à travers plusieurs publications.

Face à cette tension entre l’arbitrage et le Real Madrid, l’Atlético de Madrid a pris le contre-pied ce vendredi en adressant un message de soutien aux arbitres sur ses réseaux sociaux : «nous tenons à transmettre notre plein soutien et notre solidarité à l’équipe arbitrale ainsi qu’à leurs familles et amis. Ce sont des jours très difficiles pour la famille du football. Bonne chance !» Un message qui pourrait peser dans la balance demain…