Bundesliga : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Dortmund - Bayern ?

Le retour de la Bundesliga place l'Allemagne au coeur du football mondial. Et le club de la saison entre les deux plus gros clubs allemands promet un grand spectacle et va être suivi dans le monde entier par les fans de football en mal de ballon rond depuis le mois de mars. Et ce sont deux équipes en pleine forme (2 victoires en deux matches) qui vont s'affronter au stade Signal Iduna Park. Le Borussia Dortmund de Lucien Favre va tenter de confirmer ses performances entrevues depuis la reprise grâce à un Erling Braut Haaland en excellente forme et ainsi balayer la lourde défaite 4-0 à l'aller. Quant au Bayern Munich d'Hansi Flick et du meilleur buteur de la compétition allemande Robert Lewandowski, il est un solide leader de la Bundesliga avec 4 points d'avance sur son rival du soir et va tenter de creuser encore un peu plus l'écart et se rapprocher encore un peu plus du titre de champion. Un Klassiker très attendu à suivre au Signal Iduna Park et à huis clos, à partir de 18h30 en direct sur beIN Sports 1.

La suite après cette publicité