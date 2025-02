Un ancien coach du Barça donne le nom du prochain crack de la Masia

Le FC Barcelone est un club connu pour sortir de grands joueurs de son centre de formation. Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou Gavi, tous sont passés par la Masia. Parmi les talents évoluant actuellement avec l’équipe réserve des Blaugranas, on retrouve Aleix Garrido, capitaine du Barça B. Et d’après Óscar López, qui a coaché presque toutes les équipes du club catalan entre 1994 et 2006, le milieu de terrain est un joueur à suivre.

Dans des propos relayés par Sport, l’Espagnol a couvert d’éloges le joueur de 20 ans : « Aleix est un joueur spectaculaire avec des qualités brutes. L’année dernière, il n’a pas été épargné par les blessures, mais dès qu’il aura un peu de continuité, c’est un footballeur capable d’interpréter le jeu de manière incroyable. Aleix ne me plaît pas seulement pour ce qu’il apporte sur le terrain, son importance va au-delà du jeu. C’est un footballeur idéal pour tout entraîneur grâce à ce qu’il apporte au vestiaire et à son habileté à gérer le groupe. C’est un talent que nous verrons bientôt au sommet. Si j’étais Flick, je n’aurais aucun doute. » L’avenir nous dira s’il a raison.