Le prochain Clàsico pourrait se jouer hors d’Espagne

Cette saison, s’il y a un adversaire qui réussit au FC Barcelone, c’est bien le Real Madrid. Les Blaugranas ont pour le moment affronté deux fois leur rival de toujours, et ont connu autant de succès. Deux victoires, l’une 4-0 au Bernabéu en Liga, et la seconde 5-2 en finale de la Supercoupe d’Espagne à Djeddah, en Arabie saoudite. Alors que les deux meilleurs ennemis doivent de nouveau s’affronter en championnat le 11 mai prochain à l’occasion de la phase retour, le lieu du choc n’est pas encore certain.

D’après les informations de la Cadena SER, le Barça tente de prévoir un stade de secours pour disputer ce Clásico. Actuellement basés au stade Lluís Companys de Montjuïc, les Culés ont récemment annoncé le prolongement de leur présence au sein de l’enceinte jusqu’en avril. Un bien mauvais signal quant aux délais des travaux qui se tiennent au Spotify Camp Nou. Si ceux-ci venaient à ne pas être terminés, le prochain affrontement entre Barcelonais et Madrilènes pourrait alors se jouer hors d’Espagne, dans un grand stade européen. C’est ce qu’a proposé le Barça au club merengue, qui a accepté, puisque les deux écuries souhaitent jouer cette rencontre dans une enceinte digne de ce nom.