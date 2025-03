Atlético : Julian Alvarez sort du silence

Depuis la fin de ce match retour de huitièmes de finale de Ligue des Champions, on ne parle que d’un sujet, en Espagne et ailleurs dans le monde : le penalty annulé à Julian Alvarez. Un sujet polémique, alors que l’Argentin n’a toujours pas donné sa version des faits directement. Ce jeudi soir, il a pris la parole via son compte X, n’évoquant cependant pas ce fameux penalty.

« Cela fait mal d’être éliminé après avoir tout donné sur le terrain et s’être battu jusqu’à la dernière minute. On n’a pas pu le fair, mais cette équipe a fait preuve de caractère, de dévouement et de cœur. Merci à nos fans d’être toujours là, de nous encourager sans arrêt et de rendre chaque match spécial. Il est maintenant temps de regarder vers l’avenir et de se concentrer sur ce qui va suivre. Félicitations au Real Madrid pour sa qualification », a écrit le buteur colchonero.