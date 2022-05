Il faudra bien rejouer Brésil-Argentine !

Le 5 septembre 2021, la rencontre entre le Brésil et l'Argentine était suspendu pour cause d'intervention des autorités sanitaires brésiliennes reprochant des manquements argentins au protocole Covid-19 en vigueur à l'époque. Depuis, les appels se multiplient autour de cette affiche. Ce lundi, la FIFA vient de trancher, via la Commission de Recours.

«Au vu des éléments factuels et après analyse des dossiers déposés par les deux parties, la Commission de Recours a confirmé que le match devra être rejoué et maintenu l’amende de 50 000 francs suisses imposée à chacune des deux fédérations du fait de l’arrêt définitif du match», peut-on lire sur le communiqué officiel. D'autres amendes ont été prononcées, 250 000 francs suisses à la fédération brésilienne pour «infractions à l'ordre public et à la sécurité» et 100 000 francs suisses pour son homologue argentine pour «manquement à ses obligations relatives aux préparatifs de la rencontre et à sa participation à celle-ci».