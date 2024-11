Bologne - AS Monaco: les compositions officielles

L’AS Monaco se déplace sur la pelouse de Bologne au stade Renato Dall’Ara ce mardi à 21h, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des Champions. Les Rossoblù s’organisent en 4-2-3-1 avec Skorupski aux cages. En défense, on retrouve Posch, Beukema, Lucumi et Miranda. Freuler et Moro sont placés juste devant la défense. Iling-Junior, Fabbian et Ndoye accompagnent en attaque Castro qui est placé en pointe.

Les Monégasques s’articulent également en 4-2-3-1 avec aux cages Majecki. En défense, on retrouve Mawissa, Kehrer, Singo et Vanderson. Camara et Magassa occupent le milieu de terrain, et enfin, Ben Seghir, Golovin et Akliouche épauleront Embolo, placé à la pointe de l’attaque monégasque.

Les compositions:

Bologne: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Miranda - Freuler, Moro - Iling-Junior, Fabbian, Ndoye - Castro

Monaco: Majecki - Mawissa, Kehrer, Singo, Vanderson - Camara, Magassa - Ben Seghir, Golovin, Akliouche - Embolo