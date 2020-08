PSG : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi après la qualification

Le PSG l'a fait. Pour la première fois de son histoire, quelques jours après avoir célébré son 50e anniversaire, le club de la capitale atteint la finale de la Ligue des Champions en battant le RB Leipzig 3-0. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout face à une formation allemande étrangement fébrile, les Parisiens ont gagné le droit de fêter une qualification historique et méritée. Après tant de déceptions année après année, les joueurs sont aux anges. Et que dire de Nasser Al-Khelaïfi ? Le président du club, souvent moqué pour son attitude défaitiste après les nombreuses déconvenues, avait cette fois le sourire des grands soirs.

«Je pense que c'est un exploit historique pour le club. C'est une soirée magnifique. On a fait un match parfait, contre une équipe pas facile. Je suis très fier, très heureux, de cette soirée, de mes joueurs et du staff. On a fait un grand match. C'est une situation difficile mais on est encore là et on va rester jusqu'à la finale», a d'abord lancé le patron du PSG au micro de RMC Sport après la rencontre. Il le dit lui-même, il se donne le droit de rêver. «C'est un rêve qui va continuer, j'espère. Il ne va pas s'arrêter ici ce soir. On va célébrer cette soirée historique. Mais je ne peux pas expliquer ce que je ressens, c'est une soirée magnifique.»

Al-Khelaïfi veut plus

Alors que la fête bat déjà son plein dans les rues de Paris, Al-Khelaïfi a eu un mot pour les supporters restés en France mais aussi pour ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Lisbonne où se déroule ce Final 8. «Pour moi, les supporters, ils sont très importants pour nous. Ils ne sont pas avec nous ici, mais le sont avec le cœur. C'est une victoire magnifique pour nos supporters. Ça fait longtemps qu'ils attendent cette victoire. C'est pour eux aussi. Depuis 2011 qu'on est là, notre rêve c'est la Ligue des Champions, on est proche de notre rêve» s'autorise le président qatari.

Enfin, il a pu évoquer l'ambiance de joie qui règne dans un vestiaire, qui n'a pas attendu pour chambrer sur les réseaux sociaux. «J'ai parlé avec eux (les joueurs). Je leur ai dit : "vous avez fait un match parfait mais il ne faut pas arrêter ici. Il faut continuer." On est là, on mérite ce trophée, on veut aller plus loin. Il faut tout donner. Je suis très fier, très fier d'eux.» Car il faut le rappeler, la demi-finale n'est qu'une étape. Ce qui intéresse le PSG, c'est la victoire finale en Ligue des Champions ; ce pour quoi il est allé chercher Neymar, Mbappé et les autres.