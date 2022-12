Vidéo : la Twittosphère s'inquiète pour Cristiano Ronaldo après le triplé de Gonçalo Ramos !

La suite après cette publicité

Ça y est, on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale de cette Coupe du monde 2022 ! Et le dernier candidat à valider son billet n'est autre que le Portugal de Cristiano Ronaldo qui a cartonné la Suisse (6-1). Une véritable démonstration à laquelle CR7 a assisté... du banc. Et oui pour cette affiche, le sélectionneur Fernando Santos a fait un choix fort en titularisant le jeune Gonçalo Ramos en lieu et place de la légende portugaise.

Un choix osé, mais totalement justifié par le triplé de l'attaquant du SL Benfica qui fêtait sa première cape en tant que titulaire dans cette compétition. Une performance XXL du joueur de 21 ans qui inquiète grandement la Twittosphère. CR7 remplaçant pour le reste de la compétition ? C'est la grande question après ce match.