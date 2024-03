Thierry Henry dévoile le nom du joueur le plus sous-côté

Thierry Henry est en mission pour guider l’équipe de France U23 aux Jeux Olympiques de Paris durant l’été. Même s’il a déjà reconnu à demi-mot que sélectionner Kylian Mbappé s’avérera difficile, le sélectionneur des Espoirs n’a pas encore perdu espoir. C’est ce qu’il affirme dans un échange en compagnie de lecteurs du journal Le Parisien. Le sujet Mbappé est évidemment revenu sur la table à plusieurs reprises. L’aîné le considère comme un talent très rare mais il n’oublie pas non plus quelques joueurs sont un peu éclipsés par l’envergure et la notoriété de la star. Il estime d’ailleurs qu’Antoine Griezmann est un élément particulièrement sous-estimé. Il souligne sa régularité et sa polyvalence.

«Kylian est déjà dans le futur. Et c’est tant mieux d’ailleurs, parce que c’est la France, c’est notre football et il faut qu’on ait un mec qui nous représente un peu partout. Kylian est extraordinaire, c’est un fou ! Mais il ne faut pas oublier Griezmann, qui te rappelle que travailler, c’est un talent. Griezmann est de très loin le joueur le plus sous-coté qui existe. Souvent, on parle de Kylian, tellement à juste titre que je suis même pour qu’on en abuse. Mais Griezmann… Regardez ses passes et ses buts. Dites-moi qui dans l’histoire pouvait bien jouer aux quatre postes offensifs comme lui ? Il n’y en a pas beaucoup… Grizou fait partie de ceux-là», assure Thierry Henry, très fan du Colchonero mais qu’il ne pourra, a priori, pas emmener aux JO.