JO 2024 : encore une mauvaise nouvelle pour Thierry Henry !

C’est l’un des grands sujets qui interroge en équipe de France ces dernières semaines. En effet, à quelques encablures des Jeux Olympiques de Paris, les futurs sélectionnés de Thierry Henry pour la compétition d’une vie se dessinent. Récemment, quelques informations avançaient que la légende d’Arsenal avait ciblé ses trois joueurs de plus de 23 ans sélectionnables. Et pour le sélectionneur de l’équipe de France olympique, l’attaque se devait d’être renforcée avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

Et alors que l’étau se resserre sérieusement pour le premier cité en raison de son transfert à venir vers le Real Madrid, le second ne serait également pas certain d’être de la partie, selon RMC Sport. En effet, selon nos confrères, l’Atlético de Madrid ne serait pas emballé à l’idée de voir le meilleur buteur de leur histoire rater une partie de la préparation estivale pour porter le maillot des Bleus aux JO. L’une des autres raisons improbables de cette volte-face serait le changement de préparateur physique des Colchoneros. En effet, suite au départ d’Oscar Ortega, l’Uruguayen surnommé El Profe et réputé pour la rigueur de ses entraînements, les Matelassiers vont recruter un nouveau préparateur physique en charge de la trêve estivale. L’idée que "Grizou" soit absent à cette échéance semble alors inconcevable aux yeux du club de la capitale.