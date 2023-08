Nemanja Matic s’engage avec le Stade Rennais !

La suite après cette publicité

Quatrième de Ligue 1 lors de l’exercice précédent, le Stade Rennais va vivre sa quatrième campagne en Ligue Europa en l’espace de six ans. Logiquement, le club breton nourrit beaucoup d’ambitions pour la saison à venir, que ce soit dans le championnat de France ou sur la scène européenne. Pour se donner les moyens d’y croire, Rennes a lancé les grandes manœuvres pour se renforcer.

Si le Stade Rennais a perdu certains de ses cadres la saison dernière à l’image de son capitaine Hamari Traoré parti à la Real Sociedad ou de Lesley Ugochukwu, transféré à Chelsea contre un peu moins de 30 M€, les Bretons ont enregistré plusieurs recrues intelligentes comme Ludovic Blas (Nantes), Enzo Le Fée (Rennes) ou encore Gauthier Gallon (Troyes). Et à quelques jours de la fermeture du mercato, Rennes vient de réaliser un joli coup.

Comme l’a annoncé le communiqué de la formation bretonne, Nemanja Matic s’est engagé avec le Stade Rennais pour les deux prochaines saisons. Passé par Chelsea et Manchester United, le joueur de 35 ans évoluait la saison dernière avec l’AS Roma, finaliste malheureux de la Ligue Europa édition 2022-2023, avec laquelle il est apparu à 50 reprises pour 2 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Désireux de s’offrir un nouveau challenge, Nemanja Matic avait fait part à sa direction qu’il souhaitait quitter le club romain et avait donné son accord pour rejoindre les pensionnaires du Roazhon Park. Très impliqué au cours des négociations, le président exécutif et directeur général du SRFC, Olivier Cloarec, est parvenu à convaincre la Louve de leur céder un des tauliers de l’effectif de José Mourinho contre la somme de 2,5 M €. Souhaité par Bruno Genesio, le Serbe va pouvoir apporter son énorme expérience, sa densité athlétique et ses qualités techniques dans l’entrejeu rennais.