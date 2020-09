L'Olympique Lyonnais aimerait incorporer un joueur rennais dans le dossier Jeff Reine-Adélaïde

«Il doit y avoir des échanges avec le club. Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu'on trouve une solution. J'ai besoin d'avancer.» C'est par cette déclaration fracassante que Jeff Reine-Adélaïde avait lancé son mercato le 1er septembre dernier. Arrivé à Lyon un an plus tôt en provenance d'Angers, le milieu de terrain avait montré de belles choses avec les Gones avant d'être victime d'une rupture du ligament croisé en décembre 2019 contre le Stade Rennais.

Et justement c'est le club breton qui a démarré les démarches pour le faire venir. Sous l'impulsion de son directeur sportif Florian Maurice qui l'avait recruté quand il était en poste à Lyon, l'équipe de Julien Stéphan a formulé plusieurs offres, mais l'OL s'est montré inflexible. Ayant bouclé le transfert contre 25 millions d'euros plus des bonus il y a un an, les Gones demandaient 30 millions d'euros à Rennes pour leur joueur. Un chiffre important et pas forcément accessible pour le Stade Rennais. Ces derniers seraient alors tentés de faire réduire la note et l'Olympique Lyonnais pourrait leur faciliter les choses.

D'après les dernières informations de L'Équipe, Lyon qui cherche un nouveau latéral droit aurait ciblé les Rennais Hamari Traoré (28 ans) et Brandon Soppy (18 ans) pour doubler le poste qui est aujourd'hui occupé par Léo Dubois. Cet été Lyon s'est délesté de Rafael, Pierre Kalulu et Kenny Tete. Trois départs qui limitent les solutions pour concurrencer ou remplacer Léo Dubois. En recrutant un des deux Rennais, l'OL ferait une pierre deux coups en doublant son poste de latéral droit et en vendant un élément qui a exprimé publiquement ses envies d'ailleurs.