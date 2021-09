RCSA-LOSC : la réaction à chaud de Jocelyn Gourvennec

Le LOSC a serré les dents mais l'a emporté à la Meinau face à Strasbourg (2-1) grâce à un doublé de Jonathan David. Un deuxième succès consécutif cette saison qui permet au champion de France de se hisser à la huitième place au classement. Interrogé à l'issue de la rencontre, Jocelyn Gourvennec souhaitait souligner la belle prestation collective et la discipline de son équipe.

La suite après cette publicité

« On a été justes dans nos passes, on se crée des occasions très nettes, Matz Sels fait de gros arrêts et maintient son équipe dans le match. On a eu un bloc défensif et un jeu d'attaque très cohérent, on n'a jamais été coupés en deux. Il faut féliciter les joueurs qui ont fait un match avec plein de qualité et surtout d'abnégation. Les joueurs offensifs ont haussé le niveau, ils ont beaucoup travaillé à la perte de balle et quand on a un premier rideau comme ça, ça dynamise le reste de l'équipe. On a eu beaucoup d'occasions donc c'est positif, mais ça serait bien de s'offrir des fins de matches plus apaisées. C'est un début de série, il faut continuer et surtout ne pas se relâcher, » a ainsi décrypté le technicien nordiste. Rassurant avant la rencontre de Ligue des champions mardi face au RB Salzbourg.