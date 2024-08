PSG - Montpellier : la masterclass de Bradley Barcola a choqué le Parc des Princes

Dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1 et pour sa première au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé pour se défaire facilement d’un Montpellier HSC inexistant et logiquement balayé (6-0). Un succès convaincant qui permet aux hommes de Luis Enrique de prendre provisoirement la tête du championnat de France. Outre le résultat positif des Rouge et Bleu, cette soirée a surtout permis de voir les prouesses d’un homme : Bradley Barcola (21 ans). Remplaçant face au HAC, le week-end dernier, avant de trouver le chemin des filets lors de son entrée en jeu, l’international français (5 sélections) était cette fois-ci présent au coup d’envoi. Pour le plus grand bonheur des supporters parisiens…

Aligné dans le couloir gauche du 4-3-3 dessiné par Luis Enrique, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a, en effet, éclaboussé le Parc de son talent. Vitesse, dribbles, décalages, implication défensive, finition… le droitier d’1m82 était tout simplement inarrêtable. Une masterclass débutée après seulement quatre petites minutes de jeu. Parfaitement lancé en profondeur par Joao Neves, le numéro 29 parisien déposait Enzo Tchato avant d’ajuster Benjamin Lecomte d’une frappe de la pointe du pied droit déviée par le poteau (1-0, 4e). Mis en confiance par ce premier exploit individuel, le natif de Lyon récitait alors son football avec une efficacité redoutable.

Bradley Barcola a pris du plaisir

Entre percées solitaires à très haute vitesse, gestes techniques en tout genre - certains rappelant les débuts de Neymar dans la capitale française - Barcola faisait ainsi vivre un cauchemar à la défense héraultaise. Insatiable offensivement, le nouveau chouchou du Parc se montrait également déterminant dans son implication défensive, à l’instar de son ballon récupéré sur le deuxième but parisien signé Marco Asensio (2-0, 24e). Grand artisan du premier acte convaincant des Rouge et Bleu, l’ailier parisien maintenant ce rythme effréné au retour des vestiaires. Seul aux six mètres après un nouveau déboulé d’Ousmane Dembélé, Barcola enfonçait un peu plus le MHSC (3-0, 53e).

Remplacé à l’heure de jeu par la dernière recrue francilienne, Désiré Doué, l’intéressé, chaleureusement acclamé, pouvait alors se rasseoir avec le sentiment du devoir accompli (6 duels remportés sur 7, 8 petits ballons perdus). Une performance XXL analysée par le principal intéressé sur DAZN : «J’ai pris beaucoup de plaisir, l’équipe tourne bien. C’était parfait. (…) Je me suis libéré depuis l’Euro 2024, j’ai pris conscience que je pouvais faire des différences, je me sens bien. Je fais des percées depuis très jeune, cela marche encore, je vais continuer comme cela. Le deuxième but ? Je ne savais pas si Ousmane Dembélé allait me la donner, je me suis placé et j’ai marqué. C’est parfait».

Interrogé à son tour sur la performance du Français de 21 ans, Luis Enrique s’est lui aussi montré dithyrambique. «Depuis que je le connais, qu’il est venu chez nous l’an dernier, il a évolué énormément. Il continue d’être un joueur très intéressant, avec une pointe de vitesse incroyable, mais il a beaucoup de qualités et un très bon travail défensif. Et je vois qu’il a faim et envie de devenir un meilleur joueur. Il peut apporter beaucoup de choses au club». Une chose est sûre, avec un Bradley Barcola à ce niveau-là, les champions de France en titre peuvent regarder l’avenir avec sérénité…