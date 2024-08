PSG - Montpellier : les notes du match

Il n’y aura pas eu de match pour le retour du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Opposé au MHSC qui avait concédé le nul contre Strasbourg lors de la première journée (1-1), les Parisiens n’ont pas eu de mal pour enchaîner lors de leur première à domicile, après avoir écrasé Le Havre (4-1) puisque les hommes de Luis Enrique ont clairement déroulé. Sans Ramos, blessé, ni Kolo Muani, laissé sur le banc, Dembélé, Asensio et Barcola entamaient la rencontre, aux côtés des recrues Neves et Pacho.

Montpellier et Der Zakarian avaient pourtant anticipé l’armada parisienne en optant pour une défense à cinq… qui n’aura tenu que quelques secondes. Bien lancé par Neves, Barcola jouait de sa vitesse pour entrer dans la surface et décoche une frappe de la pointe du pied, conclue avec l’aide du poteau (1-0, 4e). Le PSG a rapidement été en maîtrise totale collective et aura été dangereux sur chaque attaque. Danger permanent, Barcola pouvait traverser son côté gauche avant de servir Neves, qui, sans contrôle, offrait une passe décisive à Asensio (2-0, 24e).

Les attaquants parisiens ont régalé

En grande difficulté en première période, le MHSC rentrait au vestiaire avec seulement deux buts encaissés, avant de complètement craquer en seconde période. Encore à cause de Barcola, qui était à la conclusion d’une belle percée de Dembélé (3-0, 52e). L’addition a encore été corsée par la suite avec une reprise de volée d’Hakimi, laissé seul sur le côté droit par une défense héraultaise complètement sous l’eau (4-0, 58e). Avant que Zaïre-Emery, auteur d’un sublime petit-pont sur Kouyaté, ne laisse une manita à Montpellier (5-0, 61e).

La soirée était parfaite pour le PSG, qui a d’ailleurs lancé un Doué déjà percutant pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs et décisif sur la magnifique frappe enroulée de Lee (6-0, 82e). En tête avec déjà neuf buts inscrits en deux rencontres, le PSG ira ensuite chez le LOSC pour son premier match fort de la saison 2024-25. De son côté, Montpellier devra digérer avant d’espérer sa première victoire de la saison contre Nantes.

L’homme du match : Barcola (9) : cette saison est sûrement la sienne. Déjà important la semaine passée au Havre quand il a changé le visage des siens en entrant en jeu, le natif de Lyon était titulaire ce vendredi face au MHSC. Et comme prévu, l’ailier parisien a fait vivre un véritable calvaire à la défense héraultaise. D’entrée, sa vitesse et son intelligence de jeu ont fait des ravages et Barcola a fait sauter le verrou montpelliérain dès la 4e minute avec un une-deux létal avec Joao Neves conclu par une frappe imparable (1-0, 4e). Dangereux à chaque prise de balle, il n’a rien forcé ce soir et a semblé tellement au-dessus de la mêlée. Doté d’un grand sens collectif, il a souvent privilégié la passe et cela a créé de vrais décalages au sein du bloc montpelliérain. Nul doute que s’il n’était pas sorti à l’heure de jeu, il aurait encore plus brillé dans une rencontre qu’il aura survolée. Remplacé à la 62e minute par Désiré Doué. Pour sa première sous la tunique parisienne, l’ancien Rennais a été percutant et a fait parler sa qualité technique sur de nombreuses occasions.

PSG

- Donnarumma (6,5) : en première période, l’Italien n’a pas eu énormément de travail à fournir. Sa seule intervention brillante et importante a eu lieu sur un corner anodin du MHSC à la demi-heure de jeu (29e). Au retour des vestiaires, le portier de la Squadra Azzurra a été au chômage technique, à l’instar des attaquants montpelliérains.

- Hakimi (7) : dans son couloir droit, le Marocain a été intéressant. Souverain défensivement face à des attaquants timorés, l’ancien du Borussia Dortmund a pu se livrer offensivement en apportant son entrain habituel. Pour autant, Hakimi a eu du déchet dans quelques transmissions et ses projections offensives n’ont pas vraiment apporté le danger. Au retour des vestiaires, le numéro 2 parisien est rentré en se montrant plus incisif tant dans ses duels que ses envolées offensives. Résultat : moins de déchet et un but superbe pour récompenser une prestation aboutie (58e).

- Marquinhos (6,5) : le capitaine parisien a été très juste ce soir. Peu mis en difficulté par des attaquants montpelliérains indigents, le Brésilien a brillé tant par ses qualités de récupération que par sa qualité de relance. Sobre, le numéro 5 parisien a fait parler sa classe sur de nombreuses interventions. Solide.

- Pacho (6,5) : reconduit dans le onze parisien, l’Équatorien a encore été satisfaisant. Solide sur les duels, l’ancien de Francfort a été juste dans ses relances mais n’a franchement peu été sollicité par les attaquants adverses malgré une légère accélération de Mousa Al-Tamari en seconde période qui l’a visiblement surpris (73e). Il aura fort à faire par la suite mais il est difficile de vraiment interpréter sa performance solide ce soir.

- Mendes (7) : sur son couloir gauche, le Portugais a couru et a avalé les kilomètres. Et c’est assez simple : Nuno Mendes a été le dominateur sur son côté ce vendredi soir. Ne perdant que peu de ballons, il a asphyxié ses adversaires sur l’aspect défensif. Offensivement, Mendes a fait ce qu’il savait faire entre centres parfaitement ajustés et accélérations dangereuses. Sur l’un de ses caviars, Achraf Hakimi y est allé de son but. Une rencontre de qualité.

- Vitinha (7,5) : ce soir, il a été le moins en vue au milieu de terrain. Pour autant, il a été l’auteur d’un très bon match, ce qui met en avant la qualité des prestations de ses deux acolytes ce soir. Auteur de transmissions lointaines souvent très inspirées, l’ancien de Porto a été d’une justesse admirable avec tant de volume et de risques. Toujours disponible, il a été trouvé en permanence et a été un relais providentiel dans un entrejeu parfaitement huilé ce soir. Il a récupéré autant de ballons qu’il en a perdus. Fort.

- Zaïre-Emery (8) : dans l’entrejeu parisien, Warren Zaïre-Emery a été brillant. Remportant une majorité de ses duels, celui qui apporte tant de fraîcheur par sa présence a encore rempli sa mission ce vendredi. Véritable aspirateur à ballons, WZE a été époustouflant et a empêché ses adversaires de l’entrejeu de respirer. Semblant être de partout sur le terrain, le natif de Montreuil a également brillé par sa propreté balle au pied. Impeccable, le joueur de 18 ans n’a raté qu’une passe et a perdu seulement deux petits ballons. Pour couronner le tout, Zaïre-Emery a humilié Kiki Kouyaté avec un petit pont avant d’ajuster Benjamin Lecomte (59e). Excellent. Remplacé par Ibrahim Mbaye (78e)

- Joao Neves (8,5) : pour sa première dans le onze parisien et pour sa première au Parc des Princes, le milieu portugais a mis tout le monde d’accord. Tellement simple dans ses prises d’initiative, il a semblé être toujours en avance sur ses adversaires. Seulement âgé de 19 ans, il a joué comme un briscard habitué au haut niveau face à des U13 sans repères. Malgré son corps frêle de prime abord, le Portugais a été conquérant dans ses duels et n’a perdu que très peu de ballons. De l’autre côté, ses qualités d’interception et de récupération ont également été mises en avant ce soir. Auteur de deux passes décisives encore ce soir, l’ancien de Benfica compte déjà quatre passes décisives à son actif cette saison. Un bilan impressionnant pour l’une des recrues estivales du PSG. Remplacé par Fabian Ruiz (68e).

- Barcola (9) : voir ci-dessus.

- Asensio (7) : préféré à Randal Kolo Muani pour débuter à la pointe de l’attaque parisienne, l’Espagnol a été intéressant ce soir encore. Déjà bon face au Havre, le transfuge du Real Madrid a été encore plus intéressant dans un rôle axial. Ne forçant aucun geste technique, l’Ibérique a été d’une justesse assez remarquable et a été parfaitement ancré dans l’allant offensif de ses coéquipiers. Une rencontre primée par un but au terme d’une superbe action offensive. De très bon augure pour la suite. Remplacé par Randal Kolo Muani (62e). L’attaquant des Bleus a pesé sur la défense et a été un bon point d’appui pour ses coéquipiers.

- Dembélé (7,5) : sur son couloir droit, l’ancien du Barça a fait la misère à Falaye Sacko. Très percutant et très en jambes ce vendredi, le champion du monde 2018 a fait parler sa puissance technique ce soir. Même s’il a perdu beaucoup de ballons, ce qui fait forcément partie de son jeu, il a souvent fait de très bons choix en phase offensive. En seconde période, cette qualité technique dans les choix s’est fait ressentir à travers deux passes décisives pour Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. Une prestation de haut niveau pour l’attaquant parisien. Averti à la 55e minute puis remplacé par Kang-In Lee sept minutes plus tard (62e). Déjà buteur la semaine passée, le Sud-Coréen a remis le couvert ce soir avec une frappe enroulée tout simplement sublime (82e).

Montpellier

- Lecomte (2) : le portier aux 133 matchs avec le MHSC a été battu par Barcola assez tôt dans la rencontre (4e). Il ne peut rien faire sur la frappe en première intention d’Asensio, bien servi par Neves (24e). Bel arrêt sur la frappe lointaine de Warren Zaïre-Emery (44e). En seconde période, Barcola met facilement le ballon au fond de ses filets, servi par Dembélé (53e). Il n’est pas aidé par les deux latéraux du MHSC sur la reprise de volée de Hakimi (58e), ni par Kouyaté, mystifié par Zaïre-Emery (60e). Il s’incline une dernière fois face à un Kang-in Lee (83e), qui aime décidément marquer contre Montpellier. Une soirée extrêmement compliquée pour lui.

- Tchato-Mbiayi (2) : l’international camerounais a vécu une première mi-temps très compliquée face à Bradley Barcola. Il est pris de vitesse par l’international français en début de rencontre, bien servi en profondeur par Neves (4e). Il perd de nouveau son duel contre Barcola (26e), mais cette fois-ci, le ballon ne rentre pas au fond des filets. Il délaisse Barcola sur son doublé (53e), avant de laisser Nuno Mendes centrer tranquillement pour Hakimi (58e).

- Omeragić (3) : le défenseur central suisse a surtout dégagé un manque de confiance sur cette rencontre. Il est trop éloigné d’Asensio sur le deuxième but du PSG (24e). Trop en retard sur ses interventions, il a eu du mal face aux décrochages de l’Espagnol. Comme il l’a dit en après-match, il a manqué d’agressivité et a laissé les attaquants adverses pénétrer trop facilement dans sa surface.

- Kouyaté (3) : absent face à Strasbourg, le Malien jouait son premier match de la saison. Et que ce fut difficile. En montant que Neves, il permet à Asensio de prendre l’espace dans son dos sur le deuxième but parisien (24e). Même si Omeragić doit suivre l’Espagnol. Il est en retard sur Ousmane Dembélé sur le troisième but (54e), avant que Warren Zaïre-Emery se joue de lui sur le cinquième but (60e). Averti à la 50e minute pour une faute sur Dembélé.

- Sagnan (3,5) : peut-être le moindre pire des défenseurs de Montpellier ce soir, même si sa performance n’est pas non plus réussie. Il a remporté la moitié de ses duels (sept sur 14 joués) et a beaucoup dégagé. Mais comme ses compères Omeragić et Kouyaté, il était trop en retard sur les incursions parisiennes dans le rectangle montpelliérain.

- Sacko (3) : le natif de Bamako n’a pas fait le poids face à un Ousmane Dembélé, pas toujours propre techniquement, mais bon pour le déstabiliser. Comme sur sa faute sur le Français (33e) qui lui a valu un jaune. Les montées de Hakimi lui ont aussi posé problème. À chaque fois qu’il a tenté de le prendre de vitesse, il a été repris par le Marocain. Et à l’instar de Tchato-Mbiayi avec Mendes, son marquage sur le but de Hakimi (58e) est totalement inexistant.

- Chotard (4) : partira, ne partira pas ? En attendant, le récent médaillé d’argent avec les bleus aux JO était sur la pelouse du Parc. Sans être vraiment là. Lui, souvent bon à la récupération du ballon, n’a rien pu faire ce soir. Il finit néanmoins avec quatre duels remportés sur sept dans la rencontre. Averti à la 45e+2 minute pour une faute sur Ousmane Dembélé.

- Ferri (3) : le milieu central de 32 ans a été gêné par le pressing et la justesse technique du milieu parisien. Lent dans ses prises de décision, il a fréquemment retrouvé João Neves sur ses pattes. Sur les huit duels qu’il a eus à disputer, il n’en a remporté que deux. Il termine sa rencontre avec six ballons perdus. Supplée par Yanis Issoufou à la 68e minute.

- Savanier © (3,5) : buteur le week-end dernier contre Strasbourg, le capitaine montpelliérain jouait peut-être son dernier match avec le MHSC. Et il aurait sans doute aimé un meilleur scénario. Il est sur la photo de famille du deuxième but du PSG (24e), en se faisant chiper le ballon par Barcola. Perdant de nombreux ballons (16), il n’a pas pu s’exprimer techniquement dans cette rencontre. Remplacé par Gabriel Bares, à la 83e minute.

- Nordin (3) : le seul fait marquant de ce match pour l’ancien de l’ASSE, c’est cette tête au premier poteau, sur le premier corner du MHSC, stoppé par Donnarumma (29e). Sinon, il n’a rien à se mettre sous la dent et n’a pas posé beaucoup de problèmes à la charnière Marquinhos et Willian Pacho. Suppléé par Mousa Al-Taamari à la 68e minute, qui voit sa tentative être arrêtée (73e).

- Khazri (3,5) : de retour de suspension, le Tunisien a tenté de redescendre pour participer au jeu montpelliérain et conserver les quelques ballons qu’il a eus. Malheureusement, en vain. Il retrouvait constamment sur ses traces un Willian Pacho qui avait décidé de ne rien lui laisser. Frustré par la tournure du match, il est averti pour avoir remis un deuxième en jeu à la 57e minute. Remplacé par Akor Adams à la 68e minute et dont la frappe est stoppée par Donnarumma (69e). Sa seconde tentative passe nettement à côté (72e).