Vidéo : Twitter en fusion après le record de Kylian Mbappé

Deux buts, une passe décisive et un record, voilà le bilan de Kylian Mbappé pour ce Classique. Le PSG s’impose 3 à 0 à Marseille et prend huit points d’avances sur son adversaire du soir, synonyme d’immense bol d’air. Le crack de Bondy, artisan principal du succès, rejoint Edinson Cavani au sommet du classement des buteurs de l’histoire parisienne. Comme le goleador uruguayen, l’international français affiche 200 réalisations sous le maillot rouge et ble, et ce à seulement 24 ans. Twitter s’incline devant cet exploit.

