Patrick Vieira déplore l'absence de sanction contre Neymar et Alvaro

À la grande surprise générale, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel annonçait mercredi les sanctions à l’encontre d’Alvaro Gonzalez et Neymar. Le verdict en a surpris plus d’un. Les deux joueurs n’ont finalement écopé d’aucune sanction. Une décision que n’a pas manqué de commenter Patrick Vieira.

Interrogé en conférence de presse hier, l’entraîneur des Aiglons a tout bonnement fait part de son incompréhension. « Ce qui me dérange un peu dans toute cette histoire, c'est qu’on parle de racisme et de propos qu'on ne peut pas accepter. Qu'il n'y ait pas de sanction par rapport à ça me dérange un peu. D’un côté ou de l’autre, il doit y avoir des sanctions, on parle de racisme. Ce sont des choses inacceptables.»