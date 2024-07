DNCG : la réaction officielle de Bordeaux

Officiellement rétrogradés en National 1 par la DNCG, les Girondins de Bordeaux sont sortis du silence en publiant un communiqué. Comme cela était attendu, le club au scapulaire a décidé de faire appel et confirme ses discussions avec Fenway Sports Group.

«Le FC Girondins de Bordeaux poursuit ses discussions avec Fenway Sports Group en vue de la commission d’appel de la DNCG. Lors de l’audition du 27 juin dernier, la DNCG avait prononcé un sursis à statuer pour le FC Girondins de Bordeaux aux fins d’apporter toutes les garanties nécessaires au financement de la saison 2024-2025. Pour le moment, l’état d’avancement du dossier a conduit la DNCG à prononcer la relégation du club en Championnat National 1. Le club fait appel de cette décision et dispose désormais du temps nécessaire pour finaliser l’une des options qui permettra de garantir le financement de la saison prochaine. A ce titre, le projet de cession d’une part majoritaire du capital à Fenway Sports Group a été exposé ce matin à la DNCG en présence de ses représentants et nous travaillons, main dans la main avec eux, dans le cadre de la poursuite des négociations et des due diligence», peut-on lire dans le communiqué des Girondins.