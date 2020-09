Liga : Valence tenu en échec sur sa pelouse par Huesca

Pour le compte de cette 3e journée de Liga, les joueurs du FC Valence invaincus depuis le début de cette saison accueillaient dans leur antre de Mestalla le promu Huesca. Et dans ce début de match, ce sont bien les visiteurs qui se créaient l’occasion la plus dangereuse par l’intermédiaire de David Ferreiro qui contre toute attente se ratait complètement et voyait sa tête passer loin du cadre (20e). Un raté qui coûtait cher à ces derniers puisque peu après la demi-heure de jeu, Daniel Wass ouvrait le score sur un coup-franc vicieux.

Le milieu de terrain danois enveloppait ce dernier aux abords du but adverse. Aucun des acteurs ne touchait le ballon et ce dernier finissait sa course dans le petit filet du gardien (38e). Au retour des vestiaires, Huesca revenait avec de bien meilleures intentions et Dimitrios Siovas redonnait espoirs aux siens sur ce coup de tête astucieux qui finissait dans la lucarne droite du but (64e). Les locaux poussaient pour l'emporter dans cette fin de match mais ni Kondogbia (78e) ni Gameiro (88e) ne parvenaient à faire la différence. Avec ce match nul (1-1), Valence grimpe provisoirement le podium (3e). Le promu intègre lui la première partie de tableau (10e).