Luis Suarez a enfin choisi son futur club

Du haut de ses 35 ans, Luis Suarez a encore faim et l'Uruguayen a sûrement une ou deux saisons à bon niveau devant lui encore. Et ça, les clubs le savent, et c'est pour cette raison que des écuries comme Séville, la Real Sociedad ou Aston Villa sont récemment venues aux nouvelles. Le FC Barcelone aurait même contacté son ancien buteur pour voir s'il était possible de le rapatrier en cas d'échec de la piste Lewandowski.

En revanche, ce n'est visiblement pas en Europe que le Pistolero va poursuivre sa carrière. Le champion de Liga 2021 avec l'Atlético de Madrid, où il a évolué ces deux dernières saisons, va ainsi s'engager avec River Plate. Tous les médias argentins sont unanimes à ce sujet, et selon DirecTV, l'officialisation de sa signature pourrait même survenir dans la journée.

Retour en Amérique du Sud

En conférence de presse, Marcelo Gallardo n'a même pas voulu démentir la rumeur. « Suarez et Borja ? Ce sont des possibilités. Je pense qu'une des deux au moins va se produire. Maintenant, il se remet d'un souci au genou. Même si nous pouvions l'avoir demain, il ne serait pas en mesure de jouer. Nous devons attendre son évolution, les temps qu'il va dicter. Nous pouvons attendre pour ce genre de jouer. Nous sommes calmes », a ainsi lancé l'entraîneur du club de la capitale argentine.

Champion en titre, River Plate va notamment perdre Julian Alvarez dans les prochains jours, ce dernier devant rejoindre Manchester début juillet. D'autres joueurs sont aussi susceptibles de quitter Buenos Aires rapidement et Luis Suarez serait donc un sacré renfort pour l'actuel sixième de la ligue argentine.