Bayern Munich : Mathys Tel continue d'impressionner tout son monde

La suite après cette publicité

Son transfert cet été a fait couler beaucoup d'encre compte tenu de la somme déboursée par rapport à son expérience professionnelle. Seulement âgé de 17 ans, l'attaquant français Mathys Tel avait convaincu le Bayern Munich de débourser 20 millions d'euros (hors bonus) pour arracher le natif de Sarcelles au Stade Rennais. Un choix fort de la part des Bavarois et dont le directeur sportif Hasan Salihamidžić avait expliqué les raisons à sa signature : «Mathys Tel est l'un des plus grands talents d'Europe, un attaquant très rapide, techniquement fort et polyvalent […] Bien sûr que Mathys a besoin de temps maintenant, il a besoin d'engagement et de rythme. Nous sommes tous convaincus qu'il a une belle carrière devant lui et qu'il aidera notre équipe.» Tout juste auréolé de l'Euro U17 remporté avec la France, Mathys Tel découvrait l'exigence d'un des plus grands clubs européens.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acclimatation a rapidement été excellente pour lui. Ancien défenseur central repositionné au cours de sa formation comme ailier et avant-centre, Mathys Tel convoquait assez vite son coach Julian Nagelsmann durant la présaison. «C'est un très jeune joueur talentueux. Il peut jouer à plusieurs postes, il est très rapide et fort […] Il peut devenir l'un des meilleurs attaquants. Ce n'est pas un remplaçant pour Lewy, c'est normal à cet âge […] Mais s'il marque dix buts cette saison, nous serons tous contents. J'espère qu'il marquera un jour 40 buts par saison» soulignait le technicien allemand après une défaite contre Manchester City (1-0). Attendant dix réalisations de la part de son poulain, Julian Nagelsmann pouvait être catalogué comme exigeant, mais Mathys Tel lui rend bien en ce début de saison puisqu'il est déjà quasiment à la moitié du chemin.

Mathys Tel enchaîne fort

Plus jeune buteur du Bayern Munich en Coupe d'Allemagne et en Bundesliga, Mathys Tel a déjà inscrit 4 buts en 12 matches disputés cette saison pour un temps de jeu de 347 minutes (un but toutes les 87 minutes). Découvrant pour la toute première fois la Ligue des Champions (4 rencontres disputées) et le football allemand, Mathys Tel a trouvé la faille le 31 août en Coupe d'Allemagne contre le Viktoria Cologne (5-0) et le 10 septembre contre le VfB Stuttgart (2-2). De quoi consolider son statut de futur joyau du club bavarois. «Ce qui me plaît surtout chez Mathys, c'est qu'il n'a peur de rien. Il est plein de confiance, il aime provoquer ses adversaires directs dans les un contre un, et si jamais il en fait trop à l'entraînement, ses coéquipiers le ramènent très vite à la raison» soulignait d'ailleurs Julian Nagelsmann en conférence de presse. Une confiance en soi qui se ressent particulièrement en ce moment.

Born 27th April 2005 🗓️



Mathys Tel is now our youngest ever goalscorer in the Bundesliga 💎



🔴⚪ #FCBVfB 1-0 pic.twitter.com/F8MKc5anlw — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 10, 2022

Entré en jeu contre Mayence lors d'une victoire 6-2, il a trouvé le chemin des filets le 29 octobre dernier seulement 3 minutes après sa sortie du banc. Contre le Werder Brême ce mardi (6-1), il a encore été déterminant. Avec le sixième but des siens après une longue percée en solitaire. De quoi impressionner et agacer son coach Julian Nagelsmann après la rencontre au micro de Sat.1 : «tout d'abord, j'étais content qu'il ait marqué. Mais en fait, il n'a pas le droit de tirer là-bas, il doit jouer sur Kingsley Coman (esseulé sur la gauche de la surface). Je pense que s'il ne marque pas, il aurait eu des ennuis avec ses coéquipiers et ses collègues sur le terrain.» Efficace et tranchant Mathys Tel est parti sur des bases élevées et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin comme il l'a expliqué à TZ après la rencontre : «en tant que footballeur, vous espérez pouvoir jouer régulièrement. Mais je suis encore jeune, je suis content de ce qu'on me donne. Je ne suis pas là pour râler. Je vais prendre ce que j'obtiens et essayer de m'améliore.» Briller au Bayern Munich et continuer à marquer des buts, Tel est sa destinée.