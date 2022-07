Qui est Mathys Tel, la nouvelle recrue du Bayern Munich ?

La suite après cette publicité

Tel est son destin. «Il faut lui laisser le temps. C’est un 2005, il y a des étapes. On ne passe pas le bac sans avoir fait la seconde et la première. Il y a des choses à prendre en compte comme l’évolution de son physique, il ne faut pas le cramer. Il commence à s’entraîner avec le groupe, c’est déjà énorme». Voici ce que déclarait prudemment, l'été dernier, Nicolas Holveck, alors président du Stade Rennais, sur les antennes de RMC Sport. Pourtant, c'est désormais officiel ! Comme nous vous le révélions ces dernières heures, Mathys Tel, jeune talent du Stade Rennais, s'est bel et bien engagé ce mardi avec le Bayern Munich pour un transfert avoisinant les 30 millions d'euros, bonus compris. Une ascension fulgurante pour l'attaquant de 17 ans, fort de dix petits matches professionnels dont sept en Ligue 1.

Mathys Tel, une polyvalence notable !

Une trajectoire rappelant inexorablement celle prise par Eduardo Camavinga, aujourd'hui sous les couleurs du Real Madrid. Lancé au plus haut niveau par Bruno Genesio, le 15 août 2021, face au Stade Brestois, Mathys Tel - devenu pour l'occasion le plus jeune joueur de l'histoire du club breton à évoluer en compétition officielle, à seulement 16 ans, 3 mois et 19 jours, effaçant, au passage, le record de précocité détenu par son compère précédemment cité (16 ans, 4 mois et 26 jours) - s'apprête donc à entrer dans une nouvelle dimension. Celle d'un club titré à six reprises dans la plus prestigieuse des compétitons européennes et fort des plus grands talents sur la planète football. Le tout piloté par l'un des techniciens les plus prometteurs de sa génération, en la personne de Julian Nagelsmann. Une progression étourdissante pour celui qui vient intégrer un secteur offensif bavarois, dépourvu de Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone.

Passé par le Paris FC, Aubervilliers et Montrouge avant d'intégrer l'INF Clairefontaine, Mathys Tel - qui a d'ailleurs commencé par évoluer en tant que défenseur central - n'a cessé d'impressionner tout au long de sa très jeune carrière. Polyvalent et capable de s'adapter aux demandes de ses différents coachs et éducateurs, le buteur d'1m83 va désormais découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture et un technicien très rigoureux. «Il a surpris beaucoup de monde dans sa capacité à s’adapter à tous les postes où il a été sollicité. Il met beaucoup d’intensité dans ce qu’il fait, il est technique et il a du coffre. Aujourd’hui, c’est plutôt un ailier droit. Mais je ne sais pas si c’est son poste de prédilection à terme. Ce qui est sûr, c’est que c’est un passionné, il a envie de répondre à tous les défis. Il a développé un niveau d’exigence personnel très élevé», résumait, en ce sens, son conseiller sportif Gadiri Camara pour «Scouting».

Cadre de l'équipe de France U17 !

Vif, technique, capable de prendre la profondeur mais également de percuter balle au pied, Mathys Tel s'est, par ailleurs, distingué sous le maillot tricolore. Cadre de l’équipe de France U17 lors du sacre des Bleuets à l'Euro en juin dernier, l'ex-Rennais a ainsi reçu les louanges de son entraîneur José Alcocer, sélectionneur des U17. «Pour moi c’est un attaquant moderne, il fait les courses, il est généreux pour l’équipe. Il va vite et peut faire des différences. En même temps, avec le ballon, il est capable de percuter et de jouer en une touche. Il est complet et en plus c’est un leader. Sur le terrain il ne lâche rien et en dehors, il fait le lien entre les joueurs, il va les voir et leur parle de façon positive. C’est une pépite», confiait Alcocer dans un entretien accordé au Parisien. Autant d'arguments qui permettent de comprendre l'intérêt affirmé par le Rekordmeister, prêt à sortir le chéquier pour s'offrir l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Remplaçant lors de son premier match contre la Pologne (6-1) où il a marqué seulement six minutes après son entrée en jeu. De nouveau décisif contre la Bulgarie (4-0), avec un doublé et une offrande, il a confirmé son statut de capitaine. Disposant d'un fort leadership et meilleur buteur tricolore dans cette compétition, Mathys Tel s'est affirmé comme le maillon fort d'une équipe impressionnante (Warren Zaire-Emery, Sael Kumbedi, El Chadaille Bitshiabu, Tom Saettel, Désiré Doué ...) En remportant ce tournoi avec le statut de leader, Mathys Tel a vite digéré la déception de la Coupe Gambardella. Quelques semaines plus tôt, le Stade Rennais avait manqué de peu la finale suite à une défaite aux tirs au but contre le Stade Malherbe de Caen (3-3/5-3). Buteur lors de la rencontre, Mathys Tel n'avait pas pu tirer suite au raté d'Aaron Malouda. Cinquième tireur également avec les Bleus, il a été déterminant dans cet exercice à l'Euro. Que ce soit contre l'Allemagne en quart de finale (1-1/4-3 aux TAB) ou le Portugal en demi-finale (2-2/6-5 aux TAB), il a su conserver son sang froid. Une force de caractère qu'il devra mettre en exergue en Bavière.

Le Bayern Munich a de grands espoirs !

Malgré deux offres repoussées et la volonté initiale de la conserver, le Stade Rennais a donc finalement cédé face à la pression mise par le board munichois, déterminé à l'idée de s'offrir les services du jeune buteur droitier, à qui il restait deux ans de contrat. «C'est un très jeune joueur talentueux. Il peut jouer à plusieurs postes, il est très rapide et fort (…) Il peut devenir l'un des meilleurs attaquants. Ce n'est pas un remplaçant 1-1 pour Lewy, c'est normal à cet âge (…) Mais s'il marque dix buts cette saison, nous serons tous contents. J'espère qu'il marquera un jour 40 buts par saison», déclarait, en ce sens, Julian Nagelsmann après la défaite des siens contre Manchester City (0-1). Prévu pour entrer dans la rotation, Mathys Tel va donc découvrir un nouveau terrain de jeu avec la Bundesliga. Entouré de Thomas Muller, Serge Gnabry, Leroy Sané et consorts, la jeune pépite bavaroise, soutenu par un technicien reconnu pour sa capacité à tirer le meilleur de son effectif, dispose désormais de toutes les clés pour changer de dimension.

Malgré le chèque encaissé, le Stade Rennais se sépare donc de l'une, si ce n'est de sa plus grande promesse. «C’est un joueur qui est arrivé au Stade Rennais depuis peu de temps mais sur lequel le club fonde beaucoup d’espoirs, à l’académie et avec l’équipe professionnelle. Il a montré l’étendue de ses qualités très rapidement», reconnaissait, d'ailleurs Florian Maurice, directeur sportif des Rouge et Noir, lors de la signature de son premier contrat pro à l’été 2021. Orphelin de son jeune crack, le club breton prépare donc d'ores et déjà l'après. Dans cette optique et comme nous vous le révélions récemment, les hautes sphères bretonnes ont ainsi jeté leur dévolu sur Norman Bassette, qui évolue à Caen. Autre attaquant à fort potentiel, également âgé de 17 ans, Bassette est l'une des cibles en haut de la liste du Stade Rennais pour prendre la suite de Mathys Tel. Espérons pour lui la même destinée...