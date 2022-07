Le Stade Rennais s'apprête à perdre Mathys Tel et cherche déjà son remplaçant

Le Stade Rennais n'avait pas vraiment prévu cela. Il a déjà perdu son défenseur titulaire Nayef Aguerd en début de mercato, vendu 35 M€ à West Ham, et voilà qu'il va voir son plus grand espoir offensif quitter précocement la Bretagne. Comme nous vous le racontons depuis déjà plusieurs semaines, Mathys Tel est dans le viseur du Bayern Munich.

Et le club bavarois a décidé de porter l'estocade avec une dernière offre qui a fait plier les dirigeants bretons. Lié jusqu'en 2024 avec Rennes, Tel, âgé de 17 ans, a fait 10 apparitions la saison passée et devrait donc bel et bien rejoindre si jeune le Bayern. Celui qui est considéré comme l'un des plus grands talents de la génération 2005 (formé en Île-de-France) avait fait l'objet de deux premières offres repoussées avant que le Bayern sorte l'artillerie lourde pour boucler ce dossier. Des derniers sont encore à régler entre les parties, mais selon nos informations le joueur aurait déjà quitté son casier.

Rennes cible Bassette

Le directeur sportif rennais, Florian Maurice, sentant la détermination bavaroise, a heureusement préparé la suite. Et selon nos informations, elle mène à Norman Bassette, qui évolue à Caen. Autre attaquant à fort potentiel, également âgé de 17 ans, Bassette est l'un des joueurs en haut de la liste du Stade Rennais pour prendre la suite de Mathys Tel.

Le match amical entre Caen et Rennes qui a eu lieu ce mercredi 20 juillet permettra-t-il aux dirigeants des deux clubs de discuter un peu plus en profondeur de ce dossier sensible? Sensible car Bassette suscite l'intérêt de nombreux clubs (Francfort, Torino, Lens), comme nous vous l'avions révélé. Déjà mis sous pression pour remplacer Aguerd, Florian Maurice va devoir en parallèle dégoter sa nouvelle pépite offensive.