Rennes : les coulisses du transfert de Mathys Tel au Bayern

Mathys Tel s'apprête à changer de dimension. Formé au Stade Rennais FC, l'attaquant de 17 ans, que nous vous présentions d'ailleurs dès le mois de février dernier, va s'engager en faveur du Bayern Munich, qui fait le forcing depuis de nombreuses semaines. Le jeune talent, lié jusqu'en 2024 avec le club breton, va faire l'objet d'un transfert avoisinant les 40 millions d'euros incluant les bonus, et ce après que les Bavarois ont satisfait les exigences rennaises avec nouvelle offre.

Justement, concernant le prix final de ce transfert, il dépassera celui payé par le Real Madrid pour s'offrir Eduardo Camavinga l'an dernier, à savoir 32 millions d'euros hors bonus. Le Bayern va payer le prix fort et s'est ainsi plié aux demandes du SRFC, même si les négociations, gérées par Cloarec (le nouveau président rennais qui a montré sa rudesse et son inflexibilité) et soutenues par Pinault, se poursuivent pour régler les derniers détails. On se dirige vers un transfert record pour le dernier 4ème de Ligue 1.

Une fin d'aventure contrastée à Rennes

Les Allemands, conscients que le prix de Mathys Tel, considéré parmi les plus grandes promesses de la génération 2005 mais qui n'a que 10 matchs en pro dans les jambes (dont 7 de L1), va exploser dans les années à venir. Le FCB désire aussi se positionner dès maintenant, le joueur étant mineur et que dans un an, les Anglais pourront se positionner plus facilement sur ce dossier (pour des questions de permis de travail délivré au Royaume-Uni).

Malgré des crispations entre Rennes et l'entourage du principal concerné, qui voulait que les dirigeants bretons cèdent plus facilement face au Bayern, le joueur a bel et bien vidé son casier du côté du centre d'entraînement Henri Guérin, à la Piverdière. Les parents de Mathys Tel, accompagnés de ses agents, sont venus le chercher, un peu plus tôt ce vendredi du côté de Rennes, où il ne s'est pas entraîné et où le ton est, en conséquence, monté entre les différentes parties. Aucun risque de blessure ne sera pris avant son départ. Les pensionnaires du Roazhon Park peuvent au moins se consoler avec un gros chèque qui s'apprête à rentrer dans leurs caisses.