Le Bayern Munich casse sa tirelire pour Mathys Tel !

La suite après cette publicité

Dans le viseur du Bayern Munich depuis plusieurs semaines, Mathys Tel (17 ans) a officiellement quitté la Bretagne pour rejoindre la Bavière et le champion d'Allemagne en titre. Grand espoir du Stade Rennais, l'attaquant de Sarcelles s'offre un nouveau challenge et passe un cap dans sa jeune carrière. Considéré comme l'une des plus grandes promesses de la génération 2005 même s'il n'a que dix matches en pro dans les jambes (dont 7 de L1), Tel s'est engagé pour cinq saisons avec la formation munichoise.

«Le FC Bayern a signé Mathys Tel. L'international junior français de 17 ans passe du Stade rennais aux champions d'Allemagne», précise, à ce titre, le communiqué du Bayern Munich pour officialiser la nouvelle. «Mathys Tel est l'un des plus grands talents d'Europe, un attaquant très rapide, techniquement fort et polyvalent [...] Bien sûr que Mathys a besoin de temps maintenant, il a besoin d'engagement et de rythme. Nous sommes tous convaincus qu'il a une belle carrière devant lui et qu'il aidera notre équipe» a de son côté commenté le directeur sportif des Bavarois Hasan Salihamidžić.

Le Stade Rennais va toucher le jackpot !

Malgré deux offres repoussées et la volonté initiale de la conserver, le Stade Rennais a donc finalement cédé face à la pression mise par le board munichois, déterminé à s'offrir les services du jeune buteur droitier. Orphelin de Robert Lewandowski, parti du côté du FC Barcelone, le Rekordmeister pourrait d'ailleurs faire entrer Mathys Tel dans la rotation, et ce malgré son très jeune âge. À court terme, le nouveau joueur de la formation bavaroise espère même devenir le numéro 9 du club entraîné par Julian Nagelsmann.

De son côté, le Stade Rennais - qui devrait récupérer environ 30 millions d'euros (bonus compris), selon la presse allemande, dans cette opération - prépare d'ores et déjà l'après. Dans cette optique et comme nous vous le révélions récemment, les hautes sphères bretonnes ont ainsi jeté leur dévolu sur Norman Bassette, qui évolue à Caen. Autre attaquant à fort potentiel, également âgé de 17 ans, Bassette est l'une des cibles en haut de la liste du Stade Rennais pour prendre la suite de Mathys Tel.