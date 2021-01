Napoli : l'OM a fait une nouvelle offre pour Arkadiusz Milik !

La suite après cette publicité

Arkadiusz Milik (26 ans) se trouve dans une situation inconfortable. Non utilisé par Gennaro Gattuso, l’entraîneur du Napoli, l’attaquant polonais doit se contenter des matches de Ligue des Nations et de quelques amicaux avec sa sélection nationale pour fouler les pelouses. Un triste bilan pour un joueur ayant tout de même rendu de fiers services aux Partenopei ces deux dernières saisons (28 buts inscrits en Serie A).

Un constat devenu tellement problématique pour sa sélection qu’il a forcé le président de la fédération polonaise, Zbigniew Boniek, à obliger le buteur à plier bagage pour pouvoir disputer l’Euro. «S’il reste à Naples même après le marché des transferts de janvier, je pense que c'est normal qu'il ne puisse pas participer à l'Euro avec la Pologne. C'est une situation qui me surprend et je comprends le Napoli, qui a beaucoup aidé le joueur. »

Une offre encore refusée par le Napoli

En quête d’un buteur capable de remplacer les irréguliers Benedetto, Germain et Mitroglou, l’Olympique de Marseille est clairement disposé à relancer le Polonais. Tout comme la Juventus, même si la Vieille Dame préfère attendre la fin du contrat du Polonais. Recalés après avoir soumis une première offre comprise entre 5 M€ et 7 M€, les Phocéens semblaient impuissants face aux exigences financières napolitaines (15 M€).

Mais l’OM ne lâche pas le dossier Milik. En effet, alors que la Gazzetta dello Sport évoquait ces derniers jours la possibilité de trouver un accord sur les bases d’un transfert à 10 M€ plus un beau pourcentage sur une future revente, Sky Italia révèle que les Marseillais ont soumis une deuxième proposition. Ainsi, les vice-champions de France en titre ont proposé un montant compris entre 7 M€ et 8 M€ plus des bonus. Une nouvelle tentative qui n’aurait toutefois pas convaincu les Napolitains. La partie de poker semble bien partie pour durer jusqu’aux dernières heures du marché hivernal…