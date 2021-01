L'OM a des raisons d'y croire pour Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

«Naples espère le vendre maintenant pour environ 10 M€ à Marseille». Cette petite phrase dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport du jour devrait donner le sourire à l'Olympique de Marseille dans le dossier Arkadiusz Milik (26 ans), cible désignée pour renforcer le secteur offensif phocéen et confirmée par André Villas-Boas dernièrement en conférence de presse.

Les Napolitains, qui souhaiteraient économiser, si possible, les derniers mois du juteux contrat de l'attaquant international polonais (qui émarge à 5 M€ par an), ne sont pas fermés à la discussion. Et même s'ils ont repoussé la première proposition olympienne de l'ordre de 6-7 M€ et demandent 15 M€, les Partenopei semblent disposés à faire un petit effort.

Naples ouvert à la négociation

Selon les indiscrétions de Gianluca Di Marzio, spécialiste italien du mercato, les pensionnaires du Stade Diego Armando Maradona pourraient ainsi accepter de revoir leur demande initiale - près des 10 M€ évoqués par La Gazzetta - tout en négociant un fort pourcentage sur un prochain transfert. On évoque 25% de l'autre côté des Alpes.

Entre le montant du transfert, le salaire élevé du joueur et donc ce futur bonus, l'OM tentera-t-il à nouveau sa chance dans les jours à venir ? Naples, face au peu d'agitation par ailleurs dans ce dossier (l'Atlético de Madrid s'est retiré, la Juventus ne donne pas de nouvelles), n'est pas fermé. La balle est dans le camp marseillais.