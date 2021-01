OM : première offre refusée pour Milik

La suite après cette publicité

« On a démontré un intérêt, on n'est pas en conversation avec le club ou le joueur, ce n'est pas avancé. C'est un intérêt qui est sorti dans la presse italienne. On n'est pas si avancé que cela. On continue à chercher. On travaille sur d'autres dossiers et on va voir ». Hier en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM Andre Villas-Boas était contraint d'aborder le sujet Arkadiusz Milik. Un sujet qu'il aurait bien aimé garder secret un peu plus longtemps mais il est difficile de cacher la moindre approche sur le mercato aux journaux italiens.

L'Olympique de Marseille est donc bel et bien sur le dossier du Polonais de 26 ans, que Naples a délibérément mis de côté après que celui-ci a refusé de signer une prolongation de contrat. Le président napolitain Aurelio de Laurentiis s'est montré inflexible et a donc décidé de ne plus inclure le joueur, auteur tout de même de 28 buts en Serie A lors des deux dernières saisons, dans l'effectif. Ce qui en fait aujourd'hui une cible de choix.

Naples a refusé l'offre de l'OM

Hier, nous vous relations que Naples avait fixé un tarif assez élevé pour son attaquant, à savoir 15 M€. Or, cette barre est bien loin de ce que peut, a priori, offrir l'OM. Et si l'on en croit Gianluca Di Marzio, le club phocéen a d'ailleurs envoyé sa première offre à Naples, tout comme l'Atlético de Madrid. Cette offre serait comprise entre 6 et 7 M€, bien loin des exigences napolitaines.

De Laurentiis aurait donc déjà balayé cette proposition d'un revers de main et fait savoir qu'il ne descendrait pas sous les 15 M€. Même avec une somme fixe de 10 M€ + 5 M€ de bonus. L'OM n'aurait pas prévu de relancer le dossier à ce tarif et pourrait donc décider d'y mettre un terme. Arkadiuz Milik, lui, devrait avoir le choix quant à l'identité de son prochain club s'il attend la fin de son contrat avec Naples en juin prochain.