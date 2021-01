Le dossier Arkadiusz Milik se complique sérieusement pour l'OM

La suite après cette publicité

L'OM semblait sûr de sa force pour tenter d'enrôler Arkadiusz Milik (26 ans). Après une première offre refusée autour de 6-7 M€, la direction phocéenne n'a pas abandonné l'idée de faire venir le buteur polonais dès cet hiver. Et même si Naples a des prétentions importantes alors que le joueur n'a plus que six mois de contrat, la discussion est ouverte entre les deux clubs. La Gazzetta dello Sport indiquait même qu'un montant 10 M€ plus un pourcentage à une future revente ferait l'affaire.

Jusque là, Pablo Longoria avait plutôt le champ libre puisque l'Atlético de Madrid s'est rabattu sur d'autres pistes, et notamment Moussa Dembélé dont l'arrivée semble proche, d'après nos récentes informations. Problème, la concurrence s'est réveillée à en croire les informations du Corriere dello Sport et elle n'est pas des moindres car il s'agit tout simplement de la Juventus. A la recherche d'un attaquant elle aussi, la Vieille Dame s'est penchée sur la situation de l'attaquant napolitain, comme elle l'avait déjà fait l'été dernier.

La Juve souhaite faire venir Milik libre mais...

Selon le quotidien italien, les Bianconeri voudraient faire venir le joueur l'été prochain et profiter de sa situation contractuelle pour le recruter libre. Fabio Paratici, le directeur sportif turinois, doit d'ailleurs rencontrer l'agent de Milik dans les prochains jours, et lui présenter ce scénario. Mais face à la concurrence dans ce dossier et l'envie de l'international polonais (49 sélections, 14 buts) de rejouer rapidement, lui qui a été mis au placard, la Juve imagine un autre plan.

Elle pourrait bouger dès cet hiver mais pour cela, elle devra se plier aux exigences napolitaines et payer le prix fort : 18 M€ d'après le Corriere, la vente à un concurrent direct gonflant le tarif. Une somme que ne souhaite pas mettre le champion d'Italie en titre. Il reste donc un mince espoir pour l'OM. Avec sa surface financière et ses arguments sportifs, la Juventus est évidemment une plus grosse cliente que l'écurie française mais face aux nombreux obstacles, le feuilleton peut encore rebondir dans un sens, comme dans l'autre.