L'Atlético de Madrid touche au but pour Moussa Dembélé

L'Atlético de Madrid a mis un coup d'accélérateur ces dernières heures concernant Moussa Dembélé. Entamées depuis plusieurs jours, les discussions entre Lyon et le leader de la Liga ont bien avancé et pourraient se finaliser dans les prochaines heures. Si quelques détails restent à régler, notamment liés à d'éventuels bonus, un certain optimisme règne dans ce dossier. L'accord financier tournerait autour d'un prêt avec option d'achat non obligatoire, légèrement supérieure à 35M€, et, assortie d'un pourcentage sur une éventuelle plus-value à la revente. De sources proches du club espagnol, les différentes parties se sont entendues pour lever l'option d'achat à l'issue de la saison.

Révélé par nos soins le 5 janvier, la piste Dembélé était prioritaire pour Diego Simeone. L'entraîneur des Colchoneros avait déjà repéré l'ancien espoir français lors de son éclosion au Celtic Glasgow, en 2016, et il avait même soufflé le nom du buteur à l'Atlético. Un argument qu'a utilisé El Cholo pour convaincre Dembélé de son futur rôle dans l'équipe et de son ambition élevée. Sous contrat jusqu'en juin 2023, à inscrit 48 buts et délivré 13 passes décisives en deux ans et demi avec les Gones.