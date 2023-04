Real Madrid - Almeria : les compositions sont tombées

La 32e journée de Liga offre un duel entre le Real Madrid et Almeria. À domicile, les Merengues se présentent en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Lucas Vazquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Eduardo Camavinga. Aurélien Tchouaméni est placé en sentinelle auprès de Toni Kroos et Dani Ceballos. Seul en pointe, Karim Benzema est épaulé par Rodrygo Goes et Vinicius Junior.

De leur côté, les Andalous misent sur un 4-2-3-1 où Fernando Martinez officie comme dernier rempart. Devant lui, Houboulang Mendes, Chumi, Rodrygo Ely et Sergio Akieme forment la défense. César de la Hoz est placé en tant que sentinelle auprès de Samu Costa avec Francisco Portillo un cran plus haut. Largie Ramazani prend la pointe de l’attaque tandis que Lázaro Vinicius et Arnau Puigmal se retrouvent sur les ailes.

Les compositions

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Militao, Rüdiger, Camavinga – Kroos, Tchouaméni, Ceballos – Rodrygo, Benzema, Vinicius

Almeria : Martinez – Mendes, Chumi, Ely, Akieme – De la Hoz, Costa – Puigma, Portillo, Lazaro - Ramazani