Irlande - France : les compositions probables

L’heure de la confirmation. Séduisante pour son retour à la compétition face aux Pays-Bas, vendredi soir, l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée des Néerlandais (4-0) pour prendre la tête du groupe B et lancer idéalement sa campagne qualificative. Portés par son nouveau capitaine, Kylian Mbappé, les Bleus vont désormais devoir enchaîner contre l’Irlande, ce lundi soir à l’Aviva Stadium. Pour cette rencontre, Didier Deschamps ne devrait pas remanier en profondeur son onze de départ.

Dans cette optique, le sélectionneur tricolore pourrait opter pour un 4-3-3 et conserver la même ligne arrière. Devant Mike Maignan, rassurant pour sa première sortie en tant que gardien numéro 1, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez devraient donc débuter cette rencontre. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni est, lui, pressenti pour commencer aux côtés d’Antoine Griezmann et Adrien Rabiot.

Kingsley Coman out, Olivier Giroud in ?

Enfin, sur le front de l’attaque, un changement à prévoir. Plus discret face aux Pays-Bas, Kingsley Coman devrait céder son couloir droit à Randal Kolo Muani, très intéressant depuis le Mondial qatari. Devant, Olivier Giroud serait ainsi aligné, bien aidé par le nouveau capitaine tricolore, Kylian Mbappé, auteur d’un doublé face aux Hollandais et fort de 38 réalisations sous le maillot français. En face, les hommes de Stephen Kenny devraient, quant à eux, se présenter en 3-5-2.

Dans les buts, Gavin Bazunu est annoncé titulaire, juste derrière une défense à trois composée de John Egan, Nathan Collins et Dara O’Shea. Sur les ailes, Matt Doherty et James McClean devraient débuter dans un rôle de piston. Au milieu de terrain, Josh Cullen sera, lui, associé à Jayson Molumby et Jason Knight. Pour inquiéter la défense tricolore, Michael Obafemi pourrait, de son côté, faire la paire avec Evan Ferguson, grand espoir du football irlandais.