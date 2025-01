Liverpool - LOSC : les notes du match

Ce mardi, la 7e journée de Ligue des Champions offrait un choc de haut de tableau entre prétendants au top 8. En effet, le leader Liverpool voulait poursuivre son sans-faute après six victoires en six matches. En face, Lille (8e) pouvait se targuer d’avoir soumis le Real Madrid (1-0) et l’Atlético de Madrid (3-1) à sa volonté. Pour cette rencontre, les Reds misaient sur un 4-3-3 classique, mais avec quelques ajustements dans le onze. En défense, Conor Bradley, Jarell Quansah et Kostas Tsimikas remplaçaient les habituels titulaires. Curtis Jones et Dominik Szoboszlai étaient associés à Ryan Gravenberch dans l’entrejeu. Devant, Mohamed Salah et Luis Diaz épaulaient Darwin Nunez. De son côté, Lille poursuivait dans son 4-2-3-1 avec Rémy Cabella, Hakon Haraldsson et Mitchel Bakker en soutien de Jonathan David.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 21 7 +13 7 0 0 15 2 11 Lille 13 7 +2 4 1 2 11 9

Et cela démarrait fort sous l’impulsion des Lillois. Lancé sur la gauche, Gabriel Gudmundsson décochait rapidement une première frappe qui fuyait le cadre sur la droite (1re). Si Liverpool prenait le jeu à son contre, Lille faisait mal en contre à l’image d’une séquence initiée par Hakon Haraldsson où Mitchel Bakker était contré dans la surface sur son centre (18e). Imprécis, Liverpool et Mohamed Salah multipliaient les initiatives et l’Égyptien manquait sa reprise (31e). Ce n’était finalement que partie remise puisque l’ailier de Liverpool allait se rattraper. Sur une perte de balle de Jonathan David, Curtis Jones lançait Mohamed Salah dans la profondeur. Ce dernier se présentait seul face à Lucas Chevalier pour conclure (1-0, 34e).

Lille y a cru mais était trop juste

Puni pour son manque de tranchant, Lille passait proche d’un nouveau but concédé. Sur son aile droite, Mohamed Salah se jouait de Gabriel Gudmundsson suite à un bon ballon distillé dans la profondeur par Dominik Szoboszlai. Le tir croisé de l’Égyptien passait toutefois à gauche du cadre (44e). Au retour des vestiaires, Liverpool allait insister pour se mettre à l’abri. Tout d’abord, Mohamed Salah se distinguait d’une jolie frappe (47e) avant que la tête de Jarell Quansah (53e). La situation semblait se compliquer un peu plus pour les Lillois car Aïssa Mandi écopait d’un second carton jaune synonyme d’expulsion (59e). Bizarrement, c’est là que Lille allait surprendre son monde.

La suite après cette publicité

Sur un centre de Gabriel Gudmundsson en retrait, Hákon Haraldsson déclenchait, mais c’était repoussé par Kostas Tsimikas. Néanmoins, Jonathan David était à l’affût et allait chercher l’égalisation malgré l’infériorité numérique (1-1, 62e). Liverpool n’aura cependant pas douté longtemps. Sur un corner mal renvoyé par les Dogues dans l’axe, Harvey Elliott attaquait le ballon et son tir était malencontreusement dévié par Ngal’ayel Mukau sur la gauche de son but, ce qui surprenait Lucas Chevalier (2-1, 68e). Le gardien nordiste allait toutefois maintenir Lille dans la fin de match après des frappes dangereuses de Mohamed Salah (79e) et Federico Cheisa (82e). Hákon Haraldsson se procurait même une occasion, mais son tir était contré (85e). Dans les dernières secondes, Darwin Nunez marquait un but mais il était logiquement refusé pour hors-jeu (90e +1). Avec cette défaite 2-1, Lille glisse au 11e rang tandis que Liverpool est quasi assuré de finir à la 1re place du classement.

Le classement de la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

L’homme du match : Salah (6,5) : un match comme il en a déjà fait tant à Anfield, un danger permanent et décisif, à défaut d’être clinique et irréprochable. Il n’est par exemple pas toujours très précis pour ses partenaires en début de rencontre (20e, 26e, 35e), mais il punit le LOSC dès sa première situation après passe précise de Jones (34e). Sa capacité à tenir le ballon dans des courses à haute intensité aura été un poison pour la défense du LOSC. L’Égyptien aurait tout de même pu mettre son équipe à l’abri, mais il manque le cadre (44e) et se heurte à Chevalier (79e).

Livepool :

- Alisson (5,5) : il a dû se concentrer dès les premières secondes de la rencontre avec ce raid signé sur Gudmundsson, dont il a finalement accompagné la frappe hors du cadre (1ère). Le reste de la première période fut bien plus calme avec seulement une sortie aérienne à gérer devant Alexsandro. Le gardien brésilien est impuissant sur le but de David, pris à contre-pied sur la première frappe d’Haraldsson contrée (62e).

- Bradley (5,5) : il n’est pas loin de se faire punir d’entrée par Gudmundsson sur cette percée côté gauche (1ère) mais la suite fut bien plus cohérente, malgré un physique parfois léger. Ses accélérations ont fait des dégâts et auraient pu faire plus mal si Salah s’était montré plus précis (20e), et si Nunez plus réaliste face à Chevalier (58e). Il a souvent obligé Cabella à défendre, et pas toujours en bien. Le Nord-irlandais est tout de même battu à la course sur l’égalisation (62e).

La suite après cette publicité

- Quansah (5,5) : préféré à Konaté par Arne Slot, le jeune défenseur a validé le choix de son entraîneur. Il est parvenu à isoler David de ses partenaires et à bien cadenasser la zone dévolue à Haraldsson. Il est également à la retombée de la plupart des centres de Bakker (30e, 44e) et n’est pas loin de trouver le cadre de Chevalier (52e). Il ne s’est jamais compliqué la tâche à la relance.

- Van Dijk (5,5) : la force tranquille à gérer le jeu en profondeur des Lillois. Le capitaine des Reds n’a jamais donné l’impression de forcer ce soir, même lors des rares temps forts du LOSC. Le Néerlandais n’a quasiment pas été sollicité, se contentant de donner de la voix et de relancer dans du coton. Il est tout de même en retard sur le but de David (62e).

- Tsimikas (6) : le Grec profitait du turnover organisé par son entraîneur pour s’illustrer en Ligue des Champions. C’est lui qui subtilise le ballon dans les pieds de David sur l’ouverture du score (35e) et globalement, son activité a fait mal aux Dogues. Il s’est montré très actif mais aussi intelligent dans ses choix, ne se lançant pas à l’abordage tout seul. Ses coups-francs ont offert deux situations à ses partenaires (52, 60e). Sur le but de David, il contre la première tentative d’Haraldsson (63e).

- Gravenberch (6) : placé devant la défense des Reds, le milieu de terrain a rendu une copie propre dans le peu de temps de jeu offert. Il a su jouer vite et simple, comme sur le premier but où sa petite touche de balle met Jones dans le sens du jeu (34e). Son positionnement a embêté le quatuor offensif du LOSC, incapable de se trouver. Il a cédé sa place à la mi-temps à Mac Allister (46e), lequel a donné le ton sur son premier tampon sur Gudmundsson. Son activité a rendu de gros services à son équipe même s’il a parfois manqué de justesse technique. Sa tête passe de peu à côté sur ce coup-franc de Tsimikas (60e). L’Argentin se sacrifie sur le tir d’Haraldsson (84e).

- Szoboszlai (6) : que d’efforts de la part du Hongrois, qui réalise une belle prestation. Il n’a pas hésité à venir au pressing sur la défense adverse, et à venir chiper des ballons dans les pieds adverses. Il fut tout de même un peu juste dans les duels mais son intelligence de jeu a fait le reste. Il oublie Salah alors que celui-ci était en position idéale (40e). Remplacé par Endo (63e), dont l’activité a bien relayé celle de son partenaire.

- Jones (6,5) : une belle prestation de celui qui est formé au club. Il a récupéré pas mal de ballons égarés par la défense lilloise et n’a jamais hésité à partir au duel même s’il ne les a pas tous remportés, loin de là. Le milieu de terrain s’est avéré précieux à l’image de sa passe décisive impeccable pour le but de Salah (34e). Remplacé à la pause par un autre joueur biberonné chez les Reds, Elliott (46e), lequel a redonné l’avantage aux siens avec pas mal de réussite (67e). Le milieu offensif a tout de même eu un peu de mal à se mettre au diapason, à l’image de ce sale ballon perdu dans sa surface (84e). Il a perdu la majorité de ses duels et a eu du mal à faire progresser le jeu de son équipe. Averti (90e+4).

- Salah (6,5) : voir ci-dessus.

- Nunez (5,5) : il fut disponible pour ses partenaires et a montré toutes ses capacités à être un joueur collectif à l’image de ses décalages. L’Uruguayen n’a pas hésité non plus à redescendre dans son camp pour défendre (9e, 55e). Alexsandro l’a souvent dominé dans les duels (28e, 67e, 77e). C’est toujours compliqué pour lui face au but en revanche où il est mis en échec par la sortie de Chevalier (58e). Il marque également mais est signalé hors-jeu (90e+1).

- Diaz (6) : un match avec ses hauts et ses bas. Le Colombien a toujours un pied intéressant comme lors de ce très bon centre tendu pour Salah (30e) mais il n’a pas été suffisamment en vue non plus alors qu’il en a parfois eu l’opportunité. Un très bon centre tendu pour Salah (30e) ou encore cette longue transmission impeccable pour l’Égyptien (44e). C’est aussi lui qui contraint Mandi à un second avertissement (59e) et sa faculté à défendre est à noter (25e). Remplacé par Chiesa (75e).

LOSC :

- Chevalier (5,5) : attentif sur une frappe de Salah (8e), mais très imprécis au pied, le portier français ne peut pas grand-chose face à Salah sur l’ouverture du score des Reds. Anticipe bien sûr un départ en profondeur de Darwin Nunez (52e), puis gagne un face à face contre l’Uruguayen pour laisser le LOSC dans le match. Il est ensuite battu par une frappe d’Harvey Elliott déviée sur laquelle il est bien malgré lui pris à contrepied (67e). Il remporte un troisième face à face, cette fois ci-contre Salah, en couvrant bien son premier poteau (79e), avant de repousser une frappe lourde de Chiesa (82e).

- Mandi (3) : dès le coup d’envoi, l’ancien du Betis a mis une grosse intensité, collant Luis Diaz à chaque prise de balle du Colombien. Mais dès que Diaz a pu prendre de l’espace, Mandi a été débordé de tous les côtés, et a pris la foudre au même titre que son homologue du couloir gauche. Expulsé pour un 2e avertissement (59e), sa deuxième expulsion de la saison, sur une faute bête et grossière où il est à nouveau battu par Diaz dans son dos.

- Diakité (5) : un match neutre en première mi-temps de la part de l’ancien Toulousain, où il a globalement bien contenu Darwin Nunez, le forçant à dézoner fréquemment pour toucher le ballon. Malheureusement pour lui, il a subi l’intensité du match et a perdu en lucidité au fil des minutes, commentant plusieurs erreurs. Averti pour un pied haut sur une action où il était assez en retard (72e). Il réalise un retour défensif exceptionnel en fin de rencontre face à Darwin Nunez pour le priver du troisième but (89e).

- Alexsandro (6,5) : le meilleur Lillois sur la pelouse, d’assez loin. Il réalise une ouverture lumineuse pour Cabella (18e), qui ne donne malheureusement rien de probant. Le défenseur brésilien a souvent éteint l’incendie, notamment sur une possible contre-attaque de Salah en coupant la passe (25e), ou de la tête sur coup de pied arrêté. Il a également gratifié au public de très beaux gestes techniques pour se sortir du pressing et mettre le LOSC dans l’avancée. Seul point noir de sa soirée, son positionnement sur l’ouverture du score de Mohamed Salah, où il remet en jeu l’Égyptien.

- Gudmundsson (4,5) : 28 secondes de jeu et déjà une grosse course vers l’avant ou il élimine Tsimikas, avant de frapper juste à gauche. À l’image de son match, où il a souvent pris l’eau en défense, mais sans jamais manquer d’apporter de l’impact dans son couloir gauche. Débordé en défense sur le but de Liverpool (34e), il est encore battu sur l’énorme occasion de Salah en fin de première mi-temps (44e). Son impact offensif a finalement été récompensé, puisqu’il distille le centre en retrait qui mène à l’égalisation de David (63e). Remplacé par Ismaily (74e), qui n’a pas vraiment fait mieux face à Mohammed Salah.

- André (5,5) : le capitaine du LOSC a été précieux, réussissant plusieurs très belles sorties balles au pied dans l’entame de la rencontre. Un placement défensif hasardeux a conduit à plusieurs occasions pour les Reds, mais globalement, il a su mettre une très grosse intensité dans les duels. Sa confrontation face à Curtis Jones a parfois tourné à son avantage, et il a su bonifier les rares ballons qu’il a pu jouer vers l’avant. Le poumon lillois n’a pas eu grand-chose à se reprocher ce soir à Anfield.

- Mukau (4) : imprécis dans la surface sur un centre en retrait de Gudmundsson, il rate son contrôle et perd le ballon. L’international congolais a souvent fait les mauvais choix avec le ballon, comme sur une récupération haute, ou il temporise trop et gaspille le ballon (33e). Il a clairement perdu la bataille du milieu de terrain face à Szoboszlai, qui a pu faire ce qu’il voulait dans sa zone. Remplacé par Ayyoub Bouaddi (74e), qui n’a que peu eu l’occasion de se mettre en valeur, et qui a failli offrir sur un plateau le troisième but à Liverpool dans les dernières minutes.

- Bakker (4) : le plus intéressant des quatre de devant en première mi-temps, il a bien aidé Mandi dans son travail défensif, et ses changements fréquents de côté ont bien gêné Liverpool. En fin de période, il lance admirablement Haraldsson après un bon jeu en triangle au milieu de terrain, mais l’Islandais rate son contrôle. Il s’est éteint peu à peu en 2e mi-temps, pendant beaucoup de ballons au milieu de terrain. Remplacé par Osame Sahraoui (63e), venu pour apporter de l’impact offensif lors des rares contres lillois en fin de rencontre.

- Cabella (3) : à contretemps dans ses choix en première mi-temps, l’ancien de Newcastle a subi l’intensité physique des Reds et n’a jamais pu peser balle au pied. S’il est l’attaquant qui a touché le plus de ballons dans le premier acte, il n’a souvent pas su quoi en faire, cassant certaines contre-attaques qui auraient pu être dangereuses. En deuxième mi-temps, il revient mieux, et crée l’action qui mène au but en combinant avec Gudmundsson (62e). Remplacé par Thomas Meunier (63e) pour compenser l’expulsion d’Aissa Mandi, le Belge a été plutôt solide défensivement, rarement pris à défaut dans son couloir et précieux dans le jeu aérien.

- Haraldsson (4) : l’international islandais a été l’attaquant le plus actif au pressing pour gêner Van Dijk, mais il n’a quasiment jamais rien fait de bien avec le ballon. Il manque un contrôle qui aurait pu l’envoyer au but sur un contrôle de Mitchel Bakker dans les dernières minutes du premier acte, et ses coups de pieds arrêtés n’ont jamais été bien tirés. À noter cependant un excellent slalom au milieu de terrain pour décaler Sahraoui, sur une des dernières offensives dangereuses du LOSC en fin de rencontre.

- David (4) : S’il a connu un match ingrat, avec beaucoup de pressing pour presque aucun ballon touché, Jonathan David a rendu une copie affreuse. Sur un de ses premiers ballons, il perd le cuir bêtement en s’enfermant au milieu de trois défenseurs, ce qui conduit quelques secondes plus tard au but de Salah (34e). Tente un dribble inutile à 30 mètres de son but, ce qui amène à une occasion dangereuse de Szoboszlai (41e). À l’affût d’une frappe repoussée d’Haraldsson pour égaliser entre Tsimikas et Van Dijk (62e), il a redonné de l’espoir au LOSC pendant quelques minutes, en renard des surfaces, ce qui sauve quelque peu son match.