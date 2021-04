Olympique Lyonnais-LOSC : les notes du match

En clôture de la 34ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueillait le LOSC au Groupama Stadium. Un choc au combien important pour la course au titre mais aussi à la Ligue des champions. Victorieux du FC Nantes (2-1) dimanche dernier, les Gones visaient clairement le podium ce soir. Côté nordiste, les deux points lâchés face au MHSC (1-1) vendredi dernier ont permis au PSG de s'emparer provisoirement de la première place au classement. L'objectif demeurait donc limpide pour les Dogues : rafler la mise pour reprendre les commandes du championnat. Pour cette affiche de 21 heures, Rudi Garcia alignait un 4-2-3-1 avec le seul Slimani en pointe. Christophe Galtier optait pour un 4-4-2 avec le duo David, Yilmaz en attaque.

Après un premier quart d'heure plutôt fermé, l'OL se procurait une première grosse opportunité. Depay alertait dans la surface Slimani dont le lob passait au dessus (16e). Quatre minutes plus tard, l'OL ouvrait le score. Sur la droite, Dubois alertait Caqueret dont le centre trouvait Slimani. Le buteur algérien catapultait le ballon au fond des filets (1-0, 20e). Les choses se compliquaient pour les Nordistes. Sur un coup-franc frappé par Dubois, Botman et Maignan se télescopaient, Fonte poussait involontairement le ballon dans ses propres filets (2-0, 36e). Juste avant la pause, le LOSC réduisait le score sur un superbe coup-franc enveloppé de Yilmaz (2-1, 45+1).

Au retour des vestiaires, l'OL manquait une belle opportunité de réaliser le break. Toko Ekambi sur la droite distillait un bon centre mal négocié par Depay devant Maignan (52e). Le LOSC tentait de recoller au score, et André voyait sa tête bien captée par Lopes (59e). Dans la foulée, les hommes de Christophe Galtier égalisaient. Suite à une erreur de Paqueta, le ballon revenait sur Yilmaz dont le centre trouvait David qui poussait le ballon au fond des filets (2-2, 60e).

Vexé, l'OL repartait à l'assaut des buts lillois et Thiago Mendes voyait sa lourde frappe déviée en corner par Maignan (67e). Le match s'emballait et David obligeait Lopes à rester vigilant sur sa ligne (70e). En fin de match, le LOSC prenait l'avantage pour la première fois dans ce match. Sur un long ballon de Botman, Yazici déviait le cuir de la tête pour Yilmaz qui trompait Lopes d'un superbe piqué (2-3, 85e). Avec ce 21ème succès de la saison, le LOSC s'emparait à nouveau de la place de leader du championnat avec un point d'avance sur le PSG.

L'homme du match : Yilmaz (9) : indiscutablement le meilleur lillois ce soir. L’avant-centre turc a été celui par qui l’espoir est venu. Son coup-franc somptueux juste avant la mi-temps a remis Lille dans le match alors que les Dogues étaient menés 2 buts à 0. Son but a totalement relancé son équipe. Patron du soir, il enfile le costume de passeur décisif en seconde période en délivrant un caviar à David (59e) qui inscrivait le but égalisateur. Il change de veste en fin de match pour remettre son blazer de buteur et tromper Lopes d’un lob somptueux après une course bien menée (85e). Deux tirs cadrés, deux buts, un sang froid glacial et un réalisme à toute épreuve.

- Lopes (4) : le portier lyonnais ne peut que constater les dégâts sur le superbe coup-franc de Yilmaz (2-1, 45+1). Le gardien lusitanien capte bien une frappe de David (70e). L'international portugais ne peut absolument rien faire sur le deuxième but marqué par David (2-2, 60e). Le dernier rempart lyonnais perd son duel face à Yilmaz (2-3, 85e).

- Dubois (5,5) : l'ancien Nantais a livré une bonne première demi-heure. Rarement pris à défaut dans son couloir, il s'est projeté intelligemment vers l'avant. Impliqué sur l'ouverture du score lyonnaise en décalant Caqueret (1-0, 20e). Une nouvelle fois impliqué sur le deuxième but lyonnais en tirant le coup-franc qui amène l'erreur lilloise (2-0, 36e). L'international français n'a pas ménagé ses efforts dans son couloir droit, n'hésitant pas à se projeter. Remplacé à la 78e par Benlamri devancé de la tête sur la déviation de Yazici qui amène le troisième but lillois (85e).

- Marcelo (3,5) : le défenseur central brésilien était associé à De Sciglio ce soir en charnière centrale. L'intéressé parait toujours au bord de la rupture dès que le jeu s'accélère. Mais le scénario favorable du match lui a facilité la vie. Pris de vitesse suite à l'erreur de Paqueta, il laisse Yilmaz partir dans son dos sur l'égalisation nordiste (2-2, 60e). Pris de vitesse sur la déviation de Yazici pour Yilmaz sur le troisième but lillois (2-3, 85e).

- De Sciglio (5) : titularisé axe gauche en l'absence de Denayer touché à la voute plantaire, le défenseur italien s'est distingué par des premières relances ratées. Un peu plus à son avantage par la suite, surtout au niveau des interceptions et de la lecture du jeu. Le joueur prêté par la Juve est pris de court sur le centre de Yilmaz qui amène l'égalisation (2-2, 60e). Très solide dans les duels, l'Italien a souvent pris le dessus sur ses adversaires. L'international transalpin termine la rencontre dans le couloir droit.

- Bard (4,5) : titularisé à la place de Cornet ce soir, le jeune latéral gauche lyonnais a vécu une première mi-temps très compliquée avec beaucoup de ballons perdus notamment. Il a subi les assauts nordistes en début de match, heureusement sans gravité pour son équipe. En difficulté sur les accélérations de Renatos Sanches, mais il n'a jamais lâché dans les duels.

- Caqueret (7) : l'entame du jeune milieu lyonnais fut compliquée avec des transmission mal assurées. Mais l'intéressé ne s'est pas démonté pour autant. Sa malice lui permet de distiller un excellent centre sur le but de Slimani (1-0, 20e). Une passe décisive qui lui a permis de rentrer dans son match et mettre en exergue son aisance technique et sa clairvoyance dans le jeu. Toujours intéressant à la récupération du ballon. L'intéressé a également remporté pas mal de duels ce soir. Encore un match solide ce soir. Remplacé à la 78e par Aouar qui n'a pu se mettre en valeur.

- Mendes (4) : l'ancien Lillois a évolué très proche de sa défense pour se muer en premier relanceur de son équipe. Le milieu brésilien effectue un bon retour sur une contre attaque d'Ikoné (15e). Toujours aussi intéressant dans le jeu long en première mi-temps, l'intéressé a fait preuve de discipline tactiquement. Il a éprouvé plus de difficultés dans le jeu long au retour des vestiaires. Sa lourde frappe a bien été déviée en corner par Maignan (67e). Un match contrasté pour le numéro 23.

- Toko Ekambi (4) : ses partenaires ont éprouvé des difficultés à le trouver en début de match. Mais l'ouverture du score lui a permis d'avoir plus d'espace. Contexte plus favorable pour ses qualités. Dès que le Lion Indomptable prend la profondeur, il se montre dangereux. L'ailier camerounais s'est distingué par une certaine maladresse dans le dernier geste. Remplacé à la 72e par Kadewere qui n'a malheureusement pas pesé sur les événements.

- Paqueta (3,5) : le milieu brésilien a beaucoup moins rayonné qu'à l'accoutumée en première mi-temps. Ses adversaires ne lui ont pas laissé le loisir de s'exprimer. L'ancien Milanais a été obligé d'évoluer plus bas. Preuve de son match décevant ce soir, sa mauvaise transmission amène l'égalisation lilloise (2-2, 60e). Une soirée à oublier pour lui. Remplacé à la 63e par Guimaraes très discret lors de son entrée en jeu.

- Depay (5) : le capitaine lyonnais profite de sa liberté pour se balader sur tout le front de l'attaque lyonnaise. Sa magnifique ouverture pour Slimani aurait pu être décisive (16e). L'international néerlandais a plutôt été bien muselé par la défense nordiste en première mi-temps, même si cela reste compliqué de lui prendre le ballon dans les pieds. Le numéro dix lyonnais essaye toujours de provoquer, d'apporter le danger. Il peut toujours se passer quelque chose sur ses prises de balles. Par la suite, le Néerlandais a disparu de la circulation.

- Slimani (5,5) : l'attaquant algérien manque une belle opportunité en début de match sur une offrande de Depay (16e). Le Fennec ne manque pas sa deuxième opportunité et profite d'un excellent centre de Caqueret pour ouvrir le score (1-0, 20e). Très intéressant dans ses déplacements, l'ancien joueur de Leicester pèse considérablement sur les défenses adverses. Un match courageux de l'international algérien ce soir. Remplacé à la 72e par Cornet qui a essayé d'apporter offensivement.

Maignan (5) : l’international français a eu un match compliqué et animé. En début de match il encaisse un but de Slimani, sur lequel il peut difficilement intervenir tant la frappe est sèche et proche de la barre transversale (20e). Il est en revanche fautif sur le but contre son camp de Fonte (35e), alors qu’il loupe complètement sa sortie et n’arrive pas à communiquer correctement avec Botman. En seconde période, il sort une parade monstrueuse sur une frappe de Thiago Mendes de l’extérieur de la surface (65e). Pas un match excellent globalement mais il a tout de même participé à la victoire du LOSC notamment grâce à cette envolée.

Celik (4) : première mi-temps compliquée pour le Turc qui a été dans le dur défensivement, et qui n’a pas pu se montrer offensivement (0 centre tenté en première période). Ça va mieux en seconde période où il est beaucoup plus haut sur le terrain, notamment parce que Lille domine sur cette période. Il se procure même une occasion face au but, avec cette frappe stoppée par Lopes dans la surface. Malgré tout, l’intéressé n’est pas forcément précis sur ses centres et n’a pas spécialement réalisé un grand match.

Fonte (5) : le capitaine lillois a été malheureux en première période en inscrivant malencontreusement un but contre son camp (35e) alors que Maignan loupait sa sortie en manquant de communication avec Botman. Il pouvait difficilement faire mieux sur cette action, dont il est plutôt victime. C’est mieux dans les 45 dernières minutes notamment grâce à la domination de ses coéquipiers. Il est plus haut sur le terrain et plus concentré notamment dans sa lecture du jeu.

Botman (5) : match difficile pour l’ancien défenseur de l’Ajax, surtout en première période lorsque le LOSC était dominé. Impliqué sur les deux buts encaissés, notamment le premier où il loupe son duel face à Toko Ekambi près de la ligne de touche, il ne s’entend pas avec Maignan sur le but contre-son-camp de Fonte, alors que le portier français loupe sa sortie. Outre ça, il n’a pas spécialement été solide dans ses duels (3 remportés sur 8 disputés)

Bradaric (3) : clairement le choix perdant de Galtier ce soir. Préféré à Reinildo ce soir, il s’est illustré en début de rencontre en se faisant complètement manger par Caqueret, passeur décisif pour Slimani (20e), sur l’ouverture du score de l’Algérien. Il a constamment été en difficulté défensivement face aux attaquants lyonnais ce soir et a toujours semblé être en retard. Finalement, le mozambicain le remplace au retour des vestiaires (46e). Reinildo (6) lui est rapidement entré dans son match en montrant de la personnalité, de la sérénité et en apportant beaucoup plus offensivement notamment par des centres parfois intéressants.

Sanches (6) : positionné en tant qu’ailier gauche ce soir, l’international portugais a montré de très belles choses ce soir. Globalement plus à l’aise que Ikoné, il a été très utile en phases offensives avec de nombreux ballons touchés (58) et des passes vers l’avant subtiles et bien senties. Avec deux passes clés, 50% de réussite sur ses centres, 5 passes en profondeurs réussies sur 6 tentées, il a été un artisan notable de ce résultat. Remplacé par Xeka (72e).

André (6,5) : sûrement l’un des meilleurs lillois ce soir. En première période, alors que son équipe était en difficulté, il a montré beaucoup de sérénité défensivement avec des interventions nécessaires et précieuses. Offensivement il a souvent réussi à trouver la faille sur des longs-ballons. Galtier décide de le faire sortir en seconde période (60e). Remplacé par Bamba, l’attaquant français a essayé d’apporter notamment devant le but et dans un registre plus offensif forcément. Souvent proche de Yilmaz et David, il a essayé de créer une connexion mais il a malgré tout loupé quelques occasions, notamment face au but vide (76e).

Soumaré (5) : prestation en demi-teinte pour le milieu de terrain qui a alterné entre le très bon, notamment offensivement avec d’excellents ballons aériens et des passes en profondeurs tranchantes, cassant souvent plusieurs lignes, et le plus dur notamment défensivement (0 duel remporté sur 3 disputés en première période). En seconde période, il continue d’apporter offensivement (100% de réussite sur ses 6 passes en profondeurs). C'est également mieux défensivement avec deux duels remportés, deux dégagement, deux interceptions et un tir bloqué.

Ikoné (4) : l’électron libre offensif du LOSC n’a pas forcément eu l’influence voulue en première période. Avec un penchant pour le côté droit, il n’a pas été le meneur attendu. Aucune frappe tentée en 73 minutes disputées, pas de franche occasion créée, il a eu du mal à exister. Il a tout de même été précieux parfois sur des replis défensifs mais trop peu d'impact dans l'autre surface Remplacé par Luiz Araujo (72e) qui a été plus à l’aise et qui s’est essayé plusieurs fois devant le but, sans pour autant être plus en réussite.

David (6) : très discret en première période (16 ballons touchés, plus bas total pour un joueur lillois), il monte en puissance en seconde et inscrit le but égalisateur à la 59e minute, sur un super service de Yilmaz. À la 70e, il se procure une nouvelle occasion mais cette fois-ci, il loupe son face à face avec Lopes. Une minute plus tard, il est lancé par Soumaré en profondeur mais il manque de lucidité pour frapper au but. Remplacé par Yazici (79e), passeur décisif sur le but de Yilmaz en fin de match (85e).