Liverpool : Jürgen Klopp monte au front pour défendre Darwin Núñez

Avec un début de saison compliqué, une Coupe du Monde loin d’être réussie avec l’Uruguay et un boxing day raté face à Aston Villa (1-3), l’attaquant Darwin Núñez (23 ans), signé cet été en provenance de Benfica pour 75+25 millions d’euros, continue d’écumer de nombreuses critiques à cause de performances jugées loin d’être satisfaisantes. Mais Jürgen Klopp refuse d’enfoncer son joueur : «Je ne suis pas du tout inquiet pour Darwin Núñez. L’opinion générale n’a aucun intérêt pour moi. Nous savons tous que pour beaucoup de gens, c’est un jeu de signaler certaines situations dans lesquelles un joueur ne va pas bien. Je ne pourrais pas être plus calme à ce sujet. Je suis Totalement convaincu de son potentiel», a affirmé l’entraîneur des Reds.

L’ancien joueur de Benfica a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives lors des 20 rencontres disputées à ce jour, mais depuis la pré-saison, il est pointé du doigt pour ses erreurs et autres déchets techniques. Les statistiques confirment son manque de succès. Avec douze ratés, aucun joueur n’a loupé plus d’occasions franches cette saison en Premier League que Núñez : «Vous ne pouvez pas imaginer combien de belles opportunités j’ai vu d’autres attaquants échouer à leurs débuts. Je suis très calme. Ce que j’aime vraiment chez lui, c’est à quel point il est spécial dans le dernier tiers du terrain, son éthique de travail, la profondeur qu’il nous apporte… Il est imparable. Il n’y a pas de défenseur qui puisse le ralentir. Il a joué un match exceptionnel et c’est ce qui compte», a conclu Klopp.

