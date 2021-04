Médias : Smaïl Bouabdellah rebondit après Téléfoot

Il était la tête d'affiche du bébé mort-né du groupe Mediapro, Téléfoot la chaîne. Après son départ forcé de la chaîne éphémère début février, Smaïl Bouabdellah va rebondir sur la chaîne L'Equipe. Il a été engagé pour présenter une émission quotidienne de 13 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, à partir du 31 mai et pendant toute la durée du championnat d'Europe de football (11 juin-11 juillet), explique le média.

La suite après cette publicité

Selon le journaliste, qui s'est adressé à son nouvel employeur, il s'agira d'« une émission conviviale (...). On va parler de tactique, d'histoire de l'Euro et on suivra évidemment l'actualité des Bleus avec les conférences de presse et les entraînements en direct. Parler de foot de manière positive, tout en essayant de le décrypter et de l'analyser (...) ». L'Equipe croit savoir que Canal + souhaiterait ensuite s'attacher les services du présentateur de 38 ans à la rentrée.