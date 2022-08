Juventus : le prix d'Adrien Rabiot est connu

La suite après cette publicité

À la recherche d'un milieu de terrain depuis le départ de Paul Pogba à la Juventus, Manchester United lorgne sur Adrien Rabiot. Selon Sky Sports, le montant pour s'attacher les services du milieu international français de 27 ans serait d'environ 17 millions d'euros sans les bonus. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien Titi Parisien, reste une alternative à l'échec Frenkie de Jong.

Selon le média anglais, la négociation « progresse bien » et il est fort probable de voir le Français arriver chez les Red Devils. Pour rappel, Adrien Rabiot n'entre plus dans les plans de Massimiliano Allegri, qui lui laisse une porte de sortie afin qu'il puisse jouer. À suivre...

BREAKING NEWS 🚨: Manchester United’s move for Juventus midfielder Adrien Rabiot is “progressing well” and is thought to be worth £15m plus add-ons 🔜🔴 pic.twitter.com/mqascCyrHN