Stade Rennais : qui pour succéder à Julien Stéphan ?

La suite après cette publicité

Julien Stéphan n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais. Après une nouvelle défaite à domicile contre Nice vendredi soir, le coach français a proposé sa démission que sa direction a acceptée. Déjà regretté par une grande partie des supporters rennais, tant il symbolise la montée en gamme du club, Stéphan avait perdu la main sur son groupe au regard de l'enchaînement de performances très médiocres ces dernières semaines. Son successeur devra remonter le moral des troupes et arrêter la spirale négative (1 seule victoire en 2021). Mais quel est l'entraîneur qui sera choisi par le président Nicolas Holveck ? Petit tour de table des techniciens actuellement disponibles, dont le profil pourrait coller.

Chez les entraîneurs français, puisque Rennes est rarement coaché par des étrangers, plusieurs noms se dégagent. Une première piste a même déjà été révélée par France Football, il s'agit de Jocelyn Gourvennec, l'ancien entraîneur de Guingamp et Bordeaux notamment, qui officie en tant que consultant sur Canal Plus. Sans poste depuis mai 2019, Gourvennec est passé à Rennes à deux reprises durant sa carrière de joueur. On peut citer deux anciens Bleus à la recherche d'un nouveau challenge, comme Patrick Vieira, limogé de Nice il y a quelques semaines, ou Thierry Henry, qui a quitté le Canada pour se rapprocher de sa famille qui réside à Londres.

Des ex de l'OL à la rescousse ?

Un nom est particulièrement cité depuis l'annonce du départ de Stéphan, celui de Bruno Genesio. L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais a quitté la Chine après son aventure au Beijing Guoan, et la présence de Florian Maurice au poste de directeur sportif laisse penser à un contact possible. Même remarque pour Rémi Garde, autre ancien coach lyonnais, actuellement sans poste. On se doute par contre que Rennes n'imitera pas son voisin nantais en faisait appel à Raymond Domenech...

Chez les étrangers, il y a également des pistes intéressantes. Comme toujours dans ces cas-là, le téléphone du président doit recueillir des dizaines de propositions de la part des agents d'entraîneurs en quête de rebond. C'est parfois farfelu mais dans le tas, il y a toujours des idées à retenir, notamment des entraîneurs déjà passés par la Ligue 1 (comme Leonardo Jardim, Gustavo Poyet ou Robert Moreno) ou ceux qui espèrent y entraîner (comme Thiago Motta). Un nom revient avec insistance, celui de Lucien Favre, limogé il y a quelques mois par le Borussia Dortmund. Le Suisse connaît bien la L1 et y avait acquis une très belle réputation après son passage à Nice. Selon nos informations, il fait bien partie des cibles envisagées par la direction rennaise.