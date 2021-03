Julien Stéphan n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais

Le Stade Rennais n'y arrive plus. Les Rouge-et-Noir, battus à domicile ce vendredi soir par l'OGC Nice (1-2, 27e journée de Ligue 1), restent sur une série de 7 matches sans succès (2 nuls et 5 défaites). Pire, ils viennent d'enchaîner 4 revers de rang toutes compétitions confondues. Une crise de résultats qui a poussé Julien Stéphan à présenter sa démission.

Selon les informations de L'Équipe, le technicien, arrivé en décembre 2018 sur le banc de l'équipe première pour remplacer Sabri Lamouchi, a rendu son tablier ce week-end. Un choix que la direction bretonne a validé, explique le quotidien sportif. L'information vient d'être officialisée via un communiqué.

[COMMUNIQUÉ]



Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan. Le club remercie Julien pour ces 9 années passées au sein des « Rouge et Noir » et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 1, 2021

Sacré bilan

Le jeune technicien était entré dans l'histoire du club en décrochant la Coupe de France en 2019 et en obtenant la première qualification pour la Ligue des Champions. Mais, ces dernières semaines, il n'a pas su inverser le cours d'une spirale infernale. Une série négative qui lui est donc fatale, puisque les pensionnaires du Roazhon Park sont loin de leur objectif premier.

Neuvième de Ligue 1, Rennes n'est pas encore hors du coup pour une qualification européenne, mais la tendance n'invite pas à l'optimisme et la concurrence semble bien mieux armée. Reste désormais à savoir qui viendra remplacer Julien Stéphan et s'il saura remettre Damien Da Silva et ses partenaires sur les bons rails pour sauver ce qui peut encore l'être cette saison.