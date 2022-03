Real Madrid - FC Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang a encore régalé

La suite après cette publicité

On a tendance à dire que souvent, les recrues hivernales des gros clubs ont du mal à s'adapter. Il faut dire que généralement, lorsqu'on parle de clubs du calibre du Barça, le bilan des mercatos d'hiver est souvent assez médiocre. Philippe Coutinho, Yerry Mina, KP Boateng etc... La liste est plutôt longue côté catalan. Cet hiver en revanche, on dirait bien que les Barcelonais ne se sont pas trompés. Les quatre nouveaux joueurs - Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Dani Alves - apportent déjà beaucoup, et les deux premiers sont même déjà indispensables.

Et c'est surtout l'attaquant gabonais qui impressionne, et qui surprend même, puisque personne ne s'attendait à ça. Neuf buts en onze apparitions avec le FC Barcelone, rien que ça, et une adaptation extrêmement rapide au jeu barcelonais. Très facilement trouvé dans la profondeur et souvent bien placé dans les derniers mètres, il est le killer dont avait besoin ce Barça. Une sacrée opération sur le plan sportif, mais aussi financier, puisqu'il est arrivé libre de tout contrat. Sur la pelouse du Bernabéu, il a fait des misères au duo Alaba-Militao, pourtant très en forme en ce moment, et aurait même pu inscrire quelques buts supplémentaires s'il avait été un peu plus adroit face au but...

Recruter un 9, vraiment ?

Autant dire que les doutes qui existaient lors de son arrivée se sont vite dissipés, et l'ancien de l'ASSE est loin d'être le joueur au profil si stéréotypé que certains pointaient du doigt. Il faut aussi noter que depuis qu'il a débarqué, c'est un autre Dembélé qu'on voit. Le mérite revient surtout au Français, bien sûr, mais l'entente sur et en dehors du terrain des deux hommes joue aussi beaucoup dans ce retour en force de Dembouz. Tout comme l'ancien gunner semble aussi s'entendre à merveille avec d'autres joueurs comme Ferran Torres, les deux hommes ayant combiné à plusieurs reprises avec brio dans les derniers mètres hier.

En Catalogne, certains vont même jusqu'à se demander si le Barça doit recruter un attaquant cet été. « L'explosion d'Aubameyang oblige le Barça à revoir ses plans pour l'été prochain. Haaland semble devenir un désir non-atteignable et l'option Lewandowski prend forme. En revanche, le Barça n'a pas besoin du Polonais avec un Aubameyang à ce niveau », explique Sport. C'est dire à quel point PEA a séduit Barcelone !