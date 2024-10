Brest : le gros tacle de Pierre Lees-Melou sur Daniel Riolo

Soupçonné par Daniel Riolo d’avoir fait traîner sa blessure en longueur, Pierre Lees-Melou a tenu à rétablir la vérité. Ce dimanche, après avoir pris part à ses premières minutes de la saison contre Le Havre (2-0), le milieu de terrain brestois s’est exprimé au micro de France Bleu Breizh. Et il a surtout invité l’éditorialiste à tourner sa langue sept fois avant de parler la prochaine fois.

«Vous m’avez manqué (les journalistes), moi, j’ai de bons rapports avec les journalistes, à part un qui a parlé sur moi. Un consultant qui, apparemment, a une deuxième carrière de chirurgien, et qui sait plus de choses que mon chirurgien, a-t-il soufflé, confirmant qu’il faisait bien référence au journaliste de RMC. Du coup, je lui demanderai des conseils la prochaine fois. S’il veut des infos, qu’il me contacte, qu’il n’hésite pas, plutôt que de dire des conneries à l’antenne. Saoulé ? Non, mais après, il a beaucoup d’auditeurs, donc les gens nous envoient des messages. Si j’ai été absent, c’était uniquement pour ma blessure. Le problème, c’est qu’il dit des conneries, c’est un peu emmerdant. Mais bon, il fait son métier, il ne dit pas que des vérités, ça fait partie du jeu. Nous aussi, joueurs, on dit parfois des conneries donc je ne lui en veux pas.»