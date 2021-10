Clermont : Mohamed Bayo sanctionné et absent contre l'OM ?

Alors que Mohamed Bayo (23 ans) a récemment été convoqué par le tribunal de Clermont-Ferrand et qu'il sera jugé en récidive à partir du 28 juin 2022 pour conduite en état d'ébriété et blessures involontaires, après avoir brûlé un feu rouge sous l'emprise de l'alcool, son club, le Clermont Foot 63, pourrait lui aussi infliger une sanction à son meilleur buteur (6 buts en Ligue 1). Si les Auvergnats affrontent l'Olympique de Marseille ce dimanche (20h45, 12ème journée), l'international guinéen pourrait manquer cette rencontre, selon RMC Sport.

« Il n’y a pas encore eu de sanction », a de son côté assuré Pascal Gastien, ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur du CF63, qui a confié que « la question qui fâche sera réglée en interne », a ensuite souhaité se tourner vers l'avenir et le côté sportif. « On va réfléchir à ce qu’on va faire. Je pense que c’est difficile pour lui. Il n’est pas fier. Il faut tourner la page, avancer, l’aider. On a un match important, ce serait bien qu’on en parle. » Réponse dans les prochaines heures concernant la présence ou non de Mohamed Bayo contre l'OM.

