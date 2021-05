Le Bayern Munich n’oublie pas Erling Haaland

On le sait depuis plusieurs semaines, ce mercato estival s’annonce d’ores et déjà aussi passionnant que mouvementé. Plusieurs gros noms vont l’agiter, dont notamment celui de Erling Haaland. Le buteur norvégien du BvB est pisté par les plus grands clubs européens. Si le Real Madrid, Barcelone, Manchester City sont souvent évoqués, il semblerait que le Bayern Munich soit également un candidat crédible.

Selon les informations de Sky Sport, la direction du club bavarois verrait Haaland comme le successeur de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque. Tout dépend alors de l’avenir de ce dernier. L’avant-centre polonais de 32 ans, dont le contrat avec le Bayern prend fin en 2023, sera-t-il encore en Bavière la saison prochaine ? Toujours d'après le média allemand, une arrivée d'Haaland après un départ de Lewandowski serait un un scénario envisageable.