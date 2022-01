Barça : Dembélé pas dans le groupe pour affronter Bilbao !

Le torchon brûle entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Le Français est arrivé en Catalogne en aout 2017 contre 140M€ et n'a depuis pas justifié ce montant. En fin de contrat à la fin de saison, il a des exigences salariales très élevées alors que son club est sujet à une crise économique terrible. Le Barça a, il y a quelques jours, menacé le joueur de le laisser en tribunes jusqu'à la fin de saison s'il ne prolongeait pas son contrat.

Le FC Barcelone s'est fait reprendre pour son chantage, mais Xavi n'a pas tenu compte des critiques de la presse au moment de faire son groupe pour affronter l'Athletic Bilbao ce soir en Coupe du Roi. Le champion du monde 2018 n'est donc pas présent et cette absence marque donc le début d'un bras de fer et le départ plus que probable du joueur puisque la fin de non-retour semble avoir été atteinte.