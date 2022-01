Le FC Barcelone repris de volée dans le dossier Dembélé !

La suite après cette publicité

Cette fois, le FC Barcelone a décidé d’employer la manière forte. Face au choix du clan Dembélé de faire trainer les discussions quant à une prolongation de contrat, le club catalan a été obligé d’agir. Libre de tout contrat dans six mois, Ousmane Dembélé peut, depuis le 1er janvier dernier, choisir le club de son choix. Une situation qui exaspère sérieusement les Culés. En attendant d’en savoir davantage sur cette fameuse réunion entre l’agent du joueur et la direction, Xavi a fait une annonce cinglante hier en conférence de presse.

« Je ne veux manquer de respect à personne, mais le message est clair. La solution, c’est soit il prolonge, soit il part. Il me dit qu’il veut prolonger et continuer. C’est une question qu’il faut lui poser. (…) J’ai été très clair. Il y a deux options : ou il prolonge ou on cherche une solution pour qu’il quitte le club. C’est la décision que nous avons prise. Ce cas est complexe et à un moment donné, nous devons décider en tant que club. » Depuis, les choses ont un peu bougé. Mais pas en faveur du Français.

Le Barça accusé de harcèlement

Hier soir, la presse espagnole annonçait que le numéro 7 culé pourrait être écarté du groupe, à l’occasion du match de Coupe du Roi contre l’Athletic ce soir. Une information quasiment confirmée ce matin par Mundo Deportivo qui indique que « tout porte à croire que Dembélé sera absent du voyage à Bilbao ». Invité à plier bagage s’il ne prolonge pas, le natif sera-t-il également privé de match le temps qu’une solution soit trouvée ? Un épisode qui rappelle un peu le cas Rabiot au PSG (le milieu de terrain avait été écarté du groupe après avoir décidé de partir à la fin de son contrat, ndlr). Et ça, ça pourrait coûter cher au Barça.

Une nouvelle fois invité à l’émission El Chiringuito, Pedro Bravo, président de l’association des agents de joueurs en Espagne, a durement taclé Xavi et le Barça. « Ce que fait Xavi Hernández avec Ousmane Dembélé, c'est du harcèlement au travail. Xavi a rendu un mauvais service à Barcelone et a rendu un immense service à Dembélé. Ce n'est pas ce que dit Xavi, c'est ce que dit un décret royal qui réglemente la relation spéciale des athlètes professionnels, et qui dit que les joueurs ont le droit à un emploi effectif, ne pouvant être retiré ou exclu de tout sauf en raison d'une blessure ou d'un dossier. Et cela ne se produit pas ici. Barcelone, comme toute entreprise, a un droit avec Dembélé, c'est-à-dire de le licencier. Le reste donne beaucoup d'arguments à une éventuelle confrontation syndicale avec Barcelone et son avocat. Tout ce qui se passe a un nom sur la juridiction du travail, et ça s'appelle du harcèlement au travail. » Ambiance...