Real Madrid : les grandes promesses de Vinicius Junior avec Kylian Mbappé

La saison 2024-2025 de football va démarrer dans quelques jours. Après un été animé avec les Jeux Olympiques de Paris, le ballon rond va reprendre ses droits et cela commencera dès ce mercredi avec la Supercoupe d’Europe entre le Real Madrid et l’Atalanta Bergame. Un match très attendu car la rencontre entre Madrilènes et Bergamasques fera office de premier match pour Kylian Mbappé sous la tunique de la Maison Blanche. Avec ce transfert tant attendu, les pensionnaires du Santiago-Bernabeu vont être encore plus forts lors de cette cuvée qui approche.

C’est en tout cas l’une des certitudes qu’a Vinícius Júnior. L’ailier brésilien de 24 ans, interrogé à l’aube de ce grand rendez-vous, a promis que la cohabitation avec le Bondynois sera "brutale" : «cela va être brutal, j’espère que nous pourrons faire de grandes choses. Nous devons nous occuper de lui et tout faire pour qu’il s’adapte le plus rapidement possible. C’est toujours compliqué d’arriver dans un autre club, mais nous l’avons fait avec Jude, qui est arrivé la saison dernière et qui a brillé. J’espère que nous pourrons le faire à nouveau avec Kylian.» L’Europe est prévenue.