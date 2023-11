PSG : une recrue est déjà prête à changer d’air

Le Paris Saint-Germain a décidément des problèmes avec ses gardiens. Ces dernières années, les pensionnaires du Parc des Princes ont dû gérer des cohabitations délicates entre plusieurs spécialistes du poste. Salvatore Sirigu n’a pas très bien vécu l’arrivée de Kevin Trapp. Ce dernier a ensuite été concurrencé par Alphonse Areola. A l’arrivée de Keylor Navas, on pensait que les Franciliens avaient enfin trouvé leur portier numéro 1. Mais la signature de Gianluigi Donnarumma à l’été 2021 a rebattu les cartes. Libre, l’Italien était une opportunité de marché que Paris ne voulait pas laisser passer.

Tenas a préféré le PSG au Barça

A la fois jeune et expérimenté, Gigio réunissait tout ce que le PSG voulait. L’an dernier, Christophe Galtier l’a installé seul dans le fauteuil de numéro 1. Même chose pour Luis Enrique cette saison. Pourtant, l’international italien est capable du meilleur comme du pire. Il cumule plusieurs boulettes depuis son arrivée dans la capitale. Mardi soir face à Newcastle, il a commis une nouvelle faute sur le but. Bien que sa défense ne soit pas exempt de tous reproches, il aurait dû mieux faire. Déjà remis en question à plusieurs reprises, Donnarumma conserve la confiance du staff.

Une situation qui interpelle en Espagne. Outre le cas Navas (blessé), qu’on juge plus solide, les médias locaux s’interrogent sur Arnau Tenas. Ce dernier a été recruté cet été par Luis Enrique en personne. Pourtant, le FC Barcelone croyait en lui ces dernières années et l’imaginait occuper le rôle de doublure de Marc-André ter Stegen selon Sport. Mais c’est Iñaki Peña (24 ans) qui occupe ce rôle. Pourtant, de nombreux entraîneurs du club catalan estimaient que Tenas avait plus de potentiel, lui dont le profil était comparé à celui de Victor Valdés. Mais il a décliné la proposition (très basse financièrement) des Culés.

Un prêt est envisagé

Une perte pour les Blaugranas, qui ont laissé filer «un gardien charismatique, pas très grand, mais explosif et avec un jeu de jambes à la hauteur de Ter Stegen» selon Sport. Il a préféré le projet offert par Luis Enrique à Paris. Il savait toutefois que sa mission serait difficile puisque Donnarumma et Navas (qui n’est pas parti) étaient là, en plus de Letellier. Mais Tenas croyait en ses chances, d’autant que Gigio n’a pas rassuré. Mais après quatre mois de compétition, le joueur de 22 ans n’a pas encore joué le moindre match officiel sous les couleurs du PSG.

Une situation pénible et difficile à vivre. [Sport]()https://www.sport.es/es/noticias/barca/pasa-arnau-tenas-nuevo-valdes-95283038 explique que le gardien, abonné au banc de touche, a besoin de jouer pour engranger de l’expérience au plus haut niveau et progresser. Le journal catalan ajoute qu’un départ cet hiver n’est pas du tout exclu. On s’orienterait plutôt vers un prêt pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026. Une solution qui semble plaire au principal intéressé. Il reste à savoir si Luis Enrique donnera son feu vert, lui qui assure qu’il est très content de son joueur dès qu’il en a l’occasion. Même chose en ce qui concerne le PSG, qui voit en lui un pari sur l’avenir. Affaire à suivre…