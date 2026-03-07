Qualifs CdM 2027 : les Bleues écrasent la Pologne et confortent leur première place

Les Bleues ont largement dominé la Pologne (4-1) lors de la 2e journée des éliminatoires européens pour la Coupe du Monde 2027, qui sera organisée au Brésil. Au Stade Gaston-Gérard, les Bleues ont rapidement pris le contrôle de la rencontre malgré une alerte dès la 5e minute, lorsque Ewa Pajor a obligé Pauline Peyraud-Magnin à une belle parade. Les Françaises ont ensuite poussé et ont été récompensées par Marie-Antoinette Katoto, auteure d’une tête gagnante sur un centre de Sandy Baltimore (20e). Malgré plusieurs occasions, notamment une double opportunité pour Kadidiatou Diani et Katoto (26e), la Pologne est revenue contre le cours du jeu grâce à Pajor, servie par Tanja Pawollek (29e). Mais la réaction tricolore a été immédiate juste avant la pause grâce à Katoto qui a signé un doublé en profitant d’une action initiée par Diani et Sakina Karchaoui (40e). La Pologne a ensuite été réduite à dix après l’expulsion de Natalia Krezyman pour un second avertissement (45+1e).

En supériorité numérique, la France a totalement maîtrisé la seconde période. Les occasions se sont multipliées avec des tentatives de Melvine Malard, Grace Geyoro ou encore Diani, avant que Karchaoui ne transforme un penalty obtenu par Geyoro pour faire le break (59e). Katoto a même frôlé le triplé peu après (64e). Les Bleues ont finalement scellé leur large succès à la 71e minute. Après un centre de Karchaoui mal repoussé dans la surface, Diani a surgi pour pousser le ballon au fond. Malgré quelques dernières situations pour Pajor ou Gago en fin de match, la France a tranquillement géré son avance pour s’imposer (4-1) et conforter sa première place dans ce groupe B de qualification.